Головна Новини дня Зеленський офіційно отримав від США проект мирного плану — ОП

Зеленський офіційно отримав від США проект мирного плану — ОП

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:23
Оновлено: 18:54
Зеленський отримав проєкт мирного плану США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт мирного плану, який, на думку Вашингтона, може активізувати дипломатичні процеси, спрямовані на завершення війни. Після зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа українська сторона погодилася працювати над окремими пунктами документа.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у четвер, 20 листопада.

Читайте також:

Україна працює над проєктом мирного плану США

У повідомленні ОП зазначається, що Зеленський окреслив принципові засади, які є ключовими для українського суспільства, та за результатами зустрічі з американською делегацією сторони домовилися продовжити узгодження деталей плану. В Офісі президента наголосили, що Україна підтримує будь-які змістовні ініціативи, здатні наблизити справжній мир, і з початку року конструктивно реагує на пропозиції президента США Дональда Трампа.

Зеленський офіційно отримав від США проект мирного плану — ОП - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію", — повідомляє ОП.

ОП також заявляє про готовність взаємодіяти з європейськими та світовими партнерами, щоб створити умови для фінального дипломатичного рішення. У пресслужбі додають, що запланована розмова із президентом Трампом має уточнити конкретні механізми реалізації запропонованих ідей. 

Нагадаємо, що європейські уряди вже висловили опір новому мирному плану США, оскільки він передбачає територіальні поступки України та обмеження її армії.

Раніше ми також інформували, що американська пропозиція включає масштабне скорочення українських Збройних сил до 40%.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
