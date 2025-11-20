Зеленский получил проект мирного плана США

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект мирного плана, который, по мнению Вашингтона, может активизировать дипломатические процессы, направленные на завершение войны. После встречи с представителями президента США Дональда Трампа украинская сторона согласилась работать над отдельными пунктами документа.



