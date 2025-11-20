Видео
Зеленский официально получил от США проект мирного плана — ОП

20 ноября 2025
Зеленский получил проект мирного плана США
Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект мирного плана, который, по мнению Вашингтона, может активизировать дипломатические процессы, направленные на завершение войны. После встречи с представителями президента США Дональда Трампа украинская сторона согласилась работать над отдельными пунктами документа.

Новость дополняется ...

