Зеленский получил проект мирного плана США

Зеленский официально получил от США проект мирного плана — ОП
Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект мирного плана, который, по мнению Вашингтона, может активизировать дипломатические процессы, направленные на завершение войны. После встречи с представителями президента США Дональда Трампа украинская сторона согласилась работать над отдельными пунктами документа.
