Головна Новини дня Зеленський зробив заяву про мирний план США — текст звернення

Зеленський зробив заяву про мирний план США — текст звернення

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 00:56
Оновлено: 00:59
Зеленський заявив, що обговорив з представниками США новий мирний план
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів 20 листопада зустріч із представниками США. Зокрема, американська сторона надала свої пропозиції щодо завершення війни.

Про це глава держави поінформував у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Що сказав Зеленський про мирний план США

"Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції — пункти плану, щоб закінчити війну, — їхнє бачення", — сказав президент.

Він наголосив, що Україна з перших днів війни займає одну просту позицію: нашій країні потрібен мир, і він має бути справжнім - таким, який не зламає третє вторгнення.

"Достойний мир — щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями — щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу — Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі", — підкреслив Зеленський.

Також глава держави поінформував що цими днями мав багато розмов із європейськими лідерами. Зокрема, з президентом Фінляндії, президентом Франції та іншими лідерами. Окрім того, Зеленський анонсував, що розраховує найближчими днями поговорити з главою Білого дому Дональдом Трампом.

"Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, — що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни", — зазначив український лідер.

Президент додав, що США по силах зробити так, щоб налаштованість Росії на закінчення війни нарешті стала серйозною. Зеленський підкреслив, що заради цього й надалі буде працювати на сто відсотків: "Увесь мій час саме цьому зараз присвячений".

"Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо", — сказав глава держави.

Він також підкреслив, що важливо, щоб і внутрішня ситуація в Україні дозволяє нашій країні бути сильними назовні. Президент розповів, що мав ввечері зустріч з фракцією парламентської більшості ("Слугою народу") і, були обговорені різні питання, включно з чутливими.

"Але домовленість, вона очевидна — кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому", — наголосив Зеленський.

В конці зверення глава держави підкреслив, що завдання номер один для всіх — це конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Окрім того, обов'язково — стабільна підтримка ЗСУ та всіх запланованих оборонних операцій і дипстрайків України.

"Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", — резюмував український лідер.

Що відомо про план

Нагадаємо, що в ніч проти 19 листопада, видання Axios першим повідомило, що США та РФ розробили новий план завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Вже у четвер, 20 листопада, нардеп Олексій Гончаренко опублікував усі 28 пунктів, які нібито є у тому плані. Серед них територіальні питання, відмова від НАТО і не тільки. Ознайомитися з пунктами можна за цим посиланням.

Також ми писали, що за словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, за останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо мирного плану для завершення війни в Україні. Вона наголосила, що Трамп хоче якнайшвидшого врегулювання домовленостей.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
