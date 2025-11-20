Мирний план США — переговори мають вражаючий темп

Вражаючий темп — США про переговори щодо завершення війни
За останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо мирного плану для завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого врегулювання домовленостей.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс у коментарі Суспільному.
Прогрес у переговорах щодо закінчення війни
Девіс розповіла, що була присутня на зустрічі Зеленського та Девіда Дрісколла. Вони говорили про мирну угоду та бачення миру Дональдом Трампом.
"Агресивний графік досягнення мирної угоди — на умовах президента Трампа, що означає зараз, якомога швидше. Це той графік, відповідно до якого ми працюємо", — сказала повірена США в Україні.
Водночас вона не відповіла, чи дійсно мирна угода передбачає відмову України від частини територій Донецької та Луганської областей. Девіс закликала "не вірити всьому, що пишуть в пресі".
"Деякі повідомлення в пресі є обґрунтованими, а деякі — ні. Президент Трамп твердо переконаний, і це те, що генерал Ден Дрісколл очолює тут, що досягнення миру вимагатиме взаємних поступок від обох сторін. Трамп дуже задоволений цим, це його очікування", — сказала Джулі Девіс.
Також вона зазначила, що ключову роль в обговоренні мирного плану з українського боку відіграє Володимир Зеленський.
Нагадаємо, мирна угода Трампа складається з 28 пунктів. Деякі з них передбачають скорочення ЗСУ та відмову від деякої зброї.
В Білому домі розповіли, що над угодою таємно працювали Віткофф та Рубіо. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами.
Читайте Новини.LIVE!