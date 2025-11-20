Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вражаючий темп — США про переговори щодо завершення війни

Вражаючий темп — США про переговори щодо завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 22:19
Оновлено: 22:57
Мирний план США — переговори мають вражаючий темп
Переговори Зеленського з міністром армії США. Фото: REUTERS

За останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо мирного плану для завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого врегулювання домовленостей.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс у коментарі Суспільному.

Реклама
Читайте також:

Прогрес у переговорах щодо закінчення війни

Девіс розповіла, що була присутня на зустрічі Зеленського та Девіда Дрісколла. Вони говорили про мирну угоду та бачення миру Дональдом Трампом. 

"Агресивний графік досягнення мирної угоди — на умовах президента Трампа, що означає зараз, якомога швидше. Це той графік, відповідно до якого ми працюємо", — сказала повірена США в Україні.

Водночас вона не відповіла, чи дійсно мирна угода передбачає відмову України від частини територій Донецької та Луганської областей. Девіс закликала "не вірити всьому, що пишуть в пресі". 

"Деякі повідомлення в пресі є обґрунтованими, а деякі — ні. Президент Трамп твердо переконаний, і це те, що генерал Ден Дрісколл очолює тут, що досягнення миру вимагатиме взаємних поступок від обох сторін. Трамп дуже задоволений цим, це його очікування", — сказала Джулі Девіс.

Також вона зазначила, що ключову роль в обговоренні мирного плану з українського боку відіграє Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, мирна угода Трампа складається з 28 пунктів. Деякі з них передбачають скорочення ЗСУ та відмову від деякої зброї. 

В Білому домі розповіли, що над угодою таємно працювали Віткофф та Рубіо. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами. 

США переговори перемир'я війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації