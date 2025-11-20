Видео
Главная Новости дня Впечатляющий темп — США о переговорах по завершению войны

Впечатляющий темп — США о переговорах по завершению войны

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 22:19
обновлено: 23:08
Мирный план США — переговоры имеют впечатляющий темп
Переговоры Зеленского с министром армии США. Фото: REUTERS

За последние 36 часов "состоялся впечатляющий темп" переговоров по мирному плану для завершения войны в Украине. Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего урегулирования договоренностей.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис в комментарии Суспільному.

Прогресс в переговорах по окончанию войны

Дэвис рассказала, что присутствовала на встрече Зеленского и Дэвида Дрисколла. Они говорили о мирном соглашении и видении мира Дональдом Трампом.

"Агрессивный график достижения мирного соглашения — на условиях президента Трампа, что означает сейчас, как можно скорее. Это тот график, согласно которому мы работаем", — сказала поверенная США в Украине.

В то же время она не ответила, действительно ли мирное соглашение предусматривает отказ Украины от части территорий Донецкой и Луганской областей. Дэвис призвала "не верить всему, что пишут в прессе".

"Некоторые сообщения в прессе являются обоснованными, а некоторые — нет. Президент Трамп твердо убежден, и это то, что генерал Дэн Дрисколл возглавляет здесь, что достижение мира потребует взаимных уступок от обеих сторон. Трамп очень доволен этим, это его ожидания", — сказала Джули Дэвис.

Также она отметила, что ключевую роль в обсуждении мирного плана с украинской стороны играет Владимир Зеленский.

Напомним, мирное соглашение Трампа состоит из 28 пунктов. Некоторые из них предусматривают сокращение ВСУ и отказ от некоторого оружия.

В Белом доме рассказали, что над соглашением тайно работали Виткофф и Рубио. Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
