Мирный план США — кто работал над тайным документом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: Getty Images

США разработали новый мирный план по войне в Украине. Вместе с нашей страной над документами одинаково работали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Виткофф.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Clash Report.

Кто работал над мирным планом по Украине

Левитт рассказала, что Уиткофф и Рубио тайно работали над мирным планом в течение последнего месяца. По ее словам, они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы узнать, какие обязательства дадут Украина и Россия ради достижения длительного мира.

"Переговоры продолжаются, президент Трамп поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

В то же время ряд западных СМИ сообщали, что этот мирный план "был разработан за спиной Украины".

Напомним, ранее мы писали, что США предлагают Украине в своем мирном плане. Среди требований есть сокращение армии и отказ от дальнобойного оружия.

Отметим, что в США хотят согласования мирного плана по Украине уже до конца месяца. Однако украинские чиновники требуют его существенно изменить.