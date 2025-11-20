Мирний план США — хто працював над таємним документом

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: Getty Images

США розробили новий мирний план щодо війни в Україні. Разом з нашою країною над документами однаково працювали державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник американського лідера Стівен Віткофф.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Clash Report.

Хто працював над мирним планом щодо України

Левітт розповіла, що Віткофф та Рубіо таємно працювали над мирним планом упродовж останнього місяця. За її словами, вони однаково взаємодіяли з обома сторонами, аби дізнатися, які зобов'язання дадуть Україна та Росія заради досягнення тривалого миру.

"Переговори тривають, президент Трамп підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України", — сказала речниця Білого дому.

Водночас низка західних ЗМІ повідомляла, що цей мирний план "був розроблений за спиною України".

Нагадаємо, раніше ми писали, що США пропонують Україні у своєму мирному плані. Серед вимог є скорочення армії та відмова від далекобійної зброї.

Зазначимо, що у США хочуть узгодження мирного плану щодо України вже до кінця місяця. Однак українські чиновники вимагають його істотно змінити.