Україна
Білий дім розкрив деталі роботи над мирним планом США

Білий дім розкрив деталі роботи над мирним планом США

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 21:47
Оновлено: 21:59
Мирний план США — хто працював над таємним документом
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: Getty Images

США розробили новий мирний план щодо війни в Україні. Разом з нашою країною над документами однаково працювали державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник американського лідера Стівен Віткофф. 

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Clash Report. 

Читайте також:

Хто працював над мирним планом щодо України

Левітт розповіла, що Віткофф та Рубіо таємно працювали над мирним планом упродовж останнього місяця. За її словами, вони однаково взаємодіяли з обома сторонами, аби дізнатися, які зобов'язання дадуть Україна та Росія заради досягнення тривалого миру. 

"Переговори тривають, президент Трамп підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України", — сказала речниця Білого дому.

Водночас низка західних ЗМІ повідомляла, що цей мирний план "був розроблений за спиною України". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що США пропонують Україні у своєму мирному плані. Серед вимог є скорочення армії та відмова від далекобійної зброї. 

Зазначимо, що у США хочуть узгодження мирного плану щодо України вже до кінця місяця. Однак українські чиновники вимагають його істотно змінити. 

США Білий дім війна в Україні мирний план Марко Рубіо Стів Віткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
