Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о мирном плане США — текст обращения

Зеленский сделал заявление о мирном плане США — текст обращения

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 00:56
обновлено: 01:20
Зеленский заявил, что обсудил с представителями США новый мирный план
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел 20 ноября встречу с представителями США. В частности, американская сторона предоставила свои предложения по завершению войны. 

Об этом глава государства проинформировал в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о мирном плане США

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, — их видение", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина с первых дней войны занимает одну простую позицию: нашей стране нужен мир, и он должен быть настоящим — таким, который не сломает третье вторжение.

"Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить. Я обозначил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире", — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что на днях имел много разговоров с европейскими лидерами. В частности, с президентом Финляндии, президентом Франции и другими лидерами. Кроме того, Зеленский анонсировал, что рассчитывает в ближайшие дни поговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что у России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Много оценок есть — вполне справедливых, — что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны", — отметил украинский лидер.

Президент добавил, что США по силам сделать так, чтобы настроенность России на окончание войны наконец стала серьезной. Зеленский подчеркнул, что ради этого и в дальнейшем будет работать на сто процентов: "Все мое время именно этому сейчас посвящено".

"Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно", — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы и внутренняя ситуация в Украине позволяет нашей стране быть сильными снаружи. Президент рассказал, что имел вечером встречу с фракцией парламентского большинства ("Слугой народа") и, были обсуждены различные вопросы, включая чувствительные.

"Но договоренность, она очевидна — каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому", — подчеркнул Зеленский.

В конце обращения глава государства подчеркнул, что задача номер один для всех - это конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами. Кроме того, обязательно — стабильная поддержка ВСУ и всех запланированных оборонительных операций и дипстрайков Украины.

"Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", — резюмировал украинский лидер.

Что известно о плане

Напомним, что в ночь на 19 ноября, издание Axios первым сообщило, что США и РФ разработали новый план завершения войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Уже в четверг, 20 ноября, нардеп Алексей Гончаренко опубликовал все 28 пунктов, которые якобы есть в том плане. Среди них территориальные вопросы, отказ от НАТО и не только. Ознакомиться с пунктами можно по этой ссылке.

Также мы писали, что по словам временно поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, за последние 36 часов "состоялся впечатляющий темп" переговоров по мирному плану для завершения войны в Украине. Она подчеркнула, что Трамп хочет скорейшего урегулирования договоренностей.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
