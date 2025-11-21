Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Наша земля не продається — Україна окреслила в ООН свої принципи

Наша земля не продається — Україна окреслила в ООН свої принципи

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 09:07
Оновлено: 09:07
Україна окреслила свої принципи на шляху до миру
Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Фото: кадр з відео

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над "мирним планом", проєкт якого отримала від США. Однак вона окреслила чіткі та непорушні принципи, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету.

Про все це Христина Гайовишин сказала під час засідання Ради Безпеки ООН.

Реклама
Читайте також:

Принципи України щодо територіальної цілісності 

У четвер, 20 листопада, під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при Організації Об'єднаних Націй Христина Гайовишин заявила, що українська земля "не продається", і Київ ніколи не визнаватиме окуповані Росією території російськими.

Водночас вона згадала про мирний процес, можливості якого нині обговорюють. Гайовишин наголосила, що Україна прагне миру.

"Україна розглядала мир, і ми відправляли усі можливі пропозиції для того, щоб наблизити цей мир. Від початку цього року Україна підтримувала пропозицію президента Трампа припинити війну. Ми готові, як і раніше, конструктивно співпрацювати з представниками з американського і з європейського боку", — наголосила посадовиця.

Зокрема, вона згадала про проєкт плану завершення повномасштабної війни, який отримала Україна, і навела декілька "критичних" пунктів стосовно умов миру.

За словами Гайовишин:

  • Україна готова до припинення війни з Росією, включно на рівні лідерів;
  • ніколи не буде визнання — формального чи інакшого — українських територій, які є тимчасово окуповані Російською Федерацією, російськими;
  • Україна не прийме жодні обмеження своїх прав на самооборону і здатності Збройних сил до самооборони;
  • жодних рішень про Україну без участі України. 

"Наші червоні лінії є незмінними й чіткими. Наша земля не продається. Ми не будемо толерувати зазіхання на нашу суверенність. Будь-який шлях до миру має пролягати за принципами "нічого про Україну без України" і "нічого про Європу без Європи", — наголосила заступниця постійного представника України при ООН.

Крім того, вона закликала тиснути на Росію, щоб наблизити мир. І зазначила, що мир потребує тривалої фінансової й воєнної підтримки України.

Нагадаємо, що нещодавно пані посол України в США Ольга Стефанішина розкрила деталі "мирного плану".

Раніше Президент України Володимир Зеленський окреслив, що принципово для нашої держави в "мирному плані".

США ООН деокупація України війна в Україні мирний план
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації