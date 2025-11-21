Україна окреслила свої принципи на шляху до миру

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Фото: кадр з відео

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над "мирним планом", проєкт якого отримала від США. Однак вона окреслила чіткі та непорушні принципи, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету.

Про все це Христина Гайовишин сказала під час засідання Ради Безпеки ООН.

Принципи України щодо територіальної цілісності

У четвер, 20 листопада, під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при Організації Об'єднаних Націй Христина Гайовишин заявила, що українська земля "не продається", і Київ ніколи не визнаватиме окуповані Росією території російськими.

Водночас вона згадала про мирний процес, можливості якого нині обговорюють. Гайовишин наголосила, що Україна прагне миру.

"Україна розглядала мир, і ми відправляли усі можливі пропозиції для того, щоб наблизити цей мир. Від початку цього року Україна підтримувала пропозицію президента Трампа припинити війну. Ми готові, як і раніше, конструктивно співпрацювати з представниками з американського і з європейського боку", — наголосила посадовиця.

Зокрема, вона згадала про проєкт плану завершення повномасштабної війни, який отримала Україна, і навела декілька "критичних" пунктів стосовно умов миру.

За словами Гайовишин:

Україна готова до припинення війни з Росією, включно на рівні лідерів;

ніколи не буде визнання — формального чи інакшого — українських територій, які є тимчасово окуповані Російською Федерацією, російськими;

Україна не прийме жодні обмеження своїх прав на самооборону і здатності Збройних сил до самооборони;

жодних рішень про Україну без участі України.

"Наші червоні лінії є незмінними й чіткими. Наша земля не продається. Ми не будемо толерувати зазіхання на нашу суверенність. Будь-який шлях до миру має пролягати за принципами "нічого про Україну без України" і "нічого про Європу без Європи", — наголосила заступниця постійного представника України при ООН.

Крім того, вона закликала тиснути на Росію, щоб наблизити мир. І зазначила, що мир потребує тривалої фінансової й воєнної підтримки України.

Нагадаємо, що нещодавно пані посол України в США Ольга Стефанішина розкрила деталі "мирного плану".

Раніше Президент України Володимир Зеленський окреслив, що принципово для нашої держави в "мирному плані".