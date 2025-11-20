Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав свої вимоги щодо миру представникам США

Зеленський назвав свої вимоги щодо миру представникам США

Дата публікації: 20 листопада 2025 23:05
Оновлено: 23:23
Мирний план США — Зеленський назвав вимоги України
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з представниками США у Києві. Глава держави окреслив, що принципово для нашої держави в мирному плані.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський підсумував зустріч з представниками США

Зеленський розповів, що сьогоднішня розмова з представниками США була серйозною. Американська сторона надала свої пропозиції — пункти плану, щоб закінчити війну.

"Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир — такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир — щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити", — зазначив президент. 

Він окреслив, що саме принципово для України і сторони домовилися, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Глава держави наголосив, що не буде робити різких заяв і налаштований на чітку та чесну роботу. 

Розмови з європейськими лідерами

Також Володимир Зеленський розповів, що останніми днями було багато розмов з європейськими лідерами. Так, сьогодні він говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом, країни координують спільні зусилля. 

"Постійно на зв’язку і з іншими лідерами, Президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, — що Росія весь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни", — підкреслив український лідер.

Він додав, що США в силах зробити так, аби російська налаштованість на закінчення війни стала серйозною. Зеленський зазначив, що працюватиме над цим і весь його час присвячений саме цьому. 

"Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропонують США Україні у своєму мирному плані. Він складається з 28 пунктів.

В ОПУ розповіли, що Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану. Україна погодилася працювати над окремими пунктами документа. 

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
