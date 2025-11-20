Мирный план США — Зеленский назвал требования Украины

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с представителями США в Киеве. Глава государства очертил, что принципиально для нашего государства в мирном плане.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский подытожил встречу с представителями США

Зеленский рассказал, что сегодняшний разговор с представителями США был серьезным. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну.

"Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", — отметил президент.

Он очертил, что именно принципиально для Украины и стороны договорились, что команды будут работать над этими предложениями, чтобы это было по-настоящему. Глава государства подчеркнул, что не будет делать резких заявлений и настроен на четкую и честную работу.

Разговоры с европейскими лидерами

Также Владимир Зеленский рассказал, что в последние дни было много разговоров с европейскими лидерами. Так, сегодня он говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, страны координируют совместные усилия.

"Постоянно на связи и с другими лидерами, Президентом Франции. Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что у России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Много оценок есть — вполне справедливых, — что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны", — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что США в силах сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны стала серьезной. Зеленский отметил, что будет работать над этим и все его время посвящено именно этому.

"Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно", — подытожил президент.

Напомним, ранее мы писали, что предлагают США Украине в своем мирном плане. Он состоит из 28 пунктов.

В ОПУ рассказали, что Зеленский официально получил от США проект мирного плана. Украина согласилась работать над отдельными пунктами документа.