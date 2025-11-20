Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал свои требования по мире представителям США

Зеленский назвал свои требования по мире представителям США

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 23:05
обновлено: 23:23
Мирный план США — Зеленский назвал требования Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с представителями США в Киеве. Глава государства очертил, что принципиально для нашего государства в мирном плане.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский подытожил встречу с представителями США

Зеленский рассказал, что сегодняшний разговор с представителями США был серьезным. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну.

"Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", — отметил президент.

Он очертил, что именно принципиально для Украины и стороны договорились, что команды будут работать над этими предложениями, чтобы это было по-настоящему. Глава государства подчеркнул, что не будет делать резких заявлений и настроен на четкую и честную работу.

Разговоры с европейскими лидерами

Также Владимир Зеленский рассказал, что в последние дни было много разговоров с европейскими лидерами. Так, сегодня он говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, страны координируют совместные усилия.

"Постоянно на связи и с другими лидерами, Президентом Франции. Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что у России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Много оценок есть — вполне справедливых, — что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны", — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что США в силах сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны стала серьезной. Зеленский отметил, что будет работать над этим и все его время посвящено именно этому.

"Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно", — подытожил президент.

Напомним, ранее мы писали, что предлагают США Украине в своем мирном плане. Он состоит из 28 пунктов.

В ОПУ рассказали, что Зеленский официально получил от США проект мирного плана. Украина согласилась работать над отдельными пунктами документа.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации