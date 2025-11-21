Мирний план - Зеленський звернувся до нації

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із важливою заявою, наголосивши, що країна переживає один із найскладніших моментів за всю свою новітню історію. За його словами, зараз на Україну чиниться безпрецедентний тиск, а попереду може постати надзвичайно важкий вибір — між втратою гідності або ризиком втратити ключового партнера.

Про це український лідер заявив у Telegram у п'ятницю, 21 листопада.

Звернення Зеленського до українців

Глава держави окреслив, що йдеться про складні умови, які пропонуються Україні, зокрема про так звані "28 пунктів", що супроводжуються ризиками важкої зими та довготривалої небезпеки. Він наголосив, що Україна не може погодитися на життя без свободи, гідності та справедливості — і тим більше не може покладатися на обіцянки агресора, який нападав уже двічі.

Президент підкреслив, що Україна діятиме виважено й стримано, без гучних заяв, але з конструктивним підходом у співпраці зі Сполученими Штатами та всіма партнерами. Він заявив, що готовий переконувати, пропонувати альтернативи та активно шукати рішення, щоб не дати ворогу підстав стверджувати, що саме Україна не прагне миру чи блокує дипломатичний процес.

Підтримка України із боку партнерів лишається

Зеленський повідомив, що провів розмову з європейськими лідерами й підкреслив, що союзники добре усвідомлюють загрозу, яку несе Росія.

"Вона не десь далеко — вона поруч із кордонами ЄС. Україна сьогодні є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна", — зазначив президент.

Він також нагадав, як у лютому 2022 року українці стояли фактично сам на сам із російським вторгненням, коли ніхто, окрім власних захисників, не міг зупинити наступ окупантів. Зеленський підкреслив, що світ тоді захоплювався силою й незламністю українців, але водночас наголосив: за цими оцінками стоять реальні люди, які щодня переживають обстріли, втрати та страх.

"Ми майже чотири роки стримуємо одну з найбільших армій світу, тримаємо фронт на тисячі кілометрів, переживаємо ракетні та дронові удари. Наш народ дуже хоче, щоб ця війна закінчилася. Ми сильні, але навіть найміцніший метал може не витримати", — сказав він.

Президент закликав партнерів не забувати, що українці борються не лише за свою землю, а й за спільні європейські цінності — гідність та свободу. Звертаючись до громадян, Зеленський нагадав про перший день вторгнення, коли більшість українців зробили вибір на користь своєї країни і не відступили.

"Тоді ворог не побачив наших спин — він побачив наші очі, сповнені готовності боротися. Це і є гідність. Це і є свобода", — підсумував глава держави.

Президент анонсував важливі новини

Український лідер заявив, що події очікуються вже наступного тижня. За його словами, країна входить у період, коли політичний, інформаційний та інший тиск значно посилиться, адже ворог робитиме все можливе, щоб роз’єднати суспільство та послабити державу.

Зеленський підкреслив, що українці — дорослий, свідомий і мудрий народ, який неодноразово доводив свою стійкість. Він закликав громадян не піддаватися маніпуляціям і пам’ятати, що мета противника — зірвати українські плани та посилити внутрішні розбіжності.

Нагадаємо, запропонований Трампом мирний план містить 28 пунктів, серед яких передбачені скорочення українських збройних сил та відмова від частини озброєння.

В Білому домі розповіли, що над угодою таємно працювали Віткофф та Рубіо. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами.