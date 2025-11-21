Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самый трудный момент в истории — Зеленский обратился к украинцам

Самый трудный момент в истории — Зеленский обратился к украинцам

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 16:45
обновлено: 17:25
Мирный план - Зеленский обратился к нации
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с важным заявлением, подчеркнув, что страна переживает один из самых сложных моментов за всю свою новейшую историю. По его словам, сейчас на Украину оказывается беспрецедентное давление, а впереди может встать чрезвычайно трудный выбор — между потерей достоинства или риском потерять ключевого партнера.

Об этом украинский лидер заявил в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Обращение Зеленского к украинцам

Глава государства очертил, что речь идет о сложных условиях, которые предлагаются Украине, в частности о так называемых "28 пунктах", сопровождающихся рисками тяжелой зимы и долговременной опасности. Он подчеркнул, что Украина не может согласиться на жизнь без свободы, достоинства и справедливости — и тем более не может полагаться на обещания агрессора, который нападал уже дважды.

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать взвешенно и сдержанно, без громких заявлений, но с конструктивным подходом в сотрудничестве с Соединенными Штатами и всеми партнерами. Он заявил, что готов убеждать, предлагать альтернативы и активно искать решения, чтобы не дать врагу оснований утверждать, что именно Украина не стремится к миру или блокирует дипломатический процесс.

Поддержка Украины со стороны партнеров остается

Зеленский сообщил, что провел разговор с европейскими лидерами и подчеркнул, что союзники хорошо осознают угрозу, которую несет Россия.

"Она не где-то далеко — она рядом с границами ЕС. Украина сегодня является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина", — отметил президент.

Он также напомнил, как в феврале 2022 года украинцы стояли фактически один на один с российским вторжением, когда никто, кроме собственных защитников, не мог остановить наступление оккупантов. Зеленский подчеркнул, что мир тогда восхищался силой и несокрушимостью украинцев, но в то же время подчеркнул: за этими оценками стоят реальные люди, которые ежедневно переживают обстрелы, потери и страх.

"Мы почти четыре года сдерживаем одну из крупнейших армий мира, держим фронт на тысячи километров, переживаем ракетные и дроновые удары. Наш народ очень хочет, чтобы эта война закончилась. Мы сильны, но даже самый крепкий металл может не выдержать", — сказал он.

Президент призвал партнеров не забывать, что украинцы борются не только за свою землю, но и за общие европейские ценности — достоинство и свободу. Обращаясь к гражданам, Зеленский напомнил о первом дне вторжения, когда большинство украинцев сделали выбор в пользу своей страны и не отступили.

"Тогда враг не увидел наших спин — он увидел наши глаза, полные готовности бороться. Это и есть достоинство. Это и есть свобода", — подытожил глава государства.

Президент анонсировал важные новости

Украинский лидер заявил, что события ожидаются уже на следующей неделе. По его словам, страна входит в период, когда политическое, информационное и другое давление значительно усилится, ведь враг будет делать все возможное, чтобы разъединить общество и ослабить государство.

Зеленский подчеркнул, что украинцы — взрослый, сознательный и мудрый народ, который неоднократно доказывал свою стойкость. Он призвал граждан не поддаваться манипуляциям и помнить, что цель противника — сорвать украинские планы и усилить внутренние разногласия.

Напомним, предложенный Трампом мирный план включает в себя 28 пунктов, среди которых предусмотрены сокращение украинских вооруженных сил и отказ от части вооружения.

В Белом доме рассказали, что над соглашением тайно работали Виткофф и Рубио. Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами — Украиной и Россией.

Владимир Зеленский США война перемирие мир война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации