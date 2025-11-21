Мирный план - Зеленский обратился к нации

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с важным заявлением, подчеркнув, что страна переживает один из самых сложных моментов за всю свою новейшую историю. По его словам, сейчас на Украину оказывается беспрецедентное давление, а впереди может встать чрезвычайно трудный выбор — между потерей достоинства или риском потерять ключевого партнера.

Об этом украинский лидер заявил в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Обращение Зеленского к украинцам

Глава государства очертил, что речь идет о сложных условиях, которые предлагаются Украине, в частности о так называемых "28 пунктах", сопровождающихся рисками тяжелой зимы и долговременной опасности. Он подчеркнул, что Украина не может согласиться на жизнь без свободы, достоинства и справедливости — и тем более не может полагаться на обещания агрессора, который нападал уже дважды.

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать взвешенно и сдержанно, без громких заявлений, но с конструктивным подходом в сотрудничестве с Соединенными Штатами и всеми партнерами. Он заявил, что готов убеждать, предлагать альтернативы и активно искать решения, чтобы не дать врагу оснований утверждать, что именно Украина не стремится к миру или блокирует дипломатический процесс.

Поддержка Украины со стороны партнеров остается

Зеленский сообщил, что провел разговор с европейскими лидерами и подчеркнул, что союзники хорошо осознают угрозу, которую несет Россия.

"Она не где-то далеко — она рядом с границами ЕС. Украина сегодня является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина", — отметил президент.

Он также напомнил, как в феврале 2022 года украинцы стояли фактически один на один с российским вторжением, когда никто, кроме собственных защитников, не мог остановить наступление оккупантов. Зеленский подчеркнул, что мир тогда восхищался силой и несокрушимостью украинцев, но в то же время подчеркнул: за этими оценками стоят реальные люди, которые ежедневно переживают обстрелы, потери и страх.

"Мы почти четыре года сдерживаем одну из крупнейших армий мира, держим фронт на тысячи километров, переживаем ракетные и дроновые удары. Наш народ очень хочет, чтобы эта война закончилась. Мы сильны, но даже самый крепкий металл может не выдержать", — сказал он.

Президент призвал партнеров не забывать, что украинцы борются не только за свою землю, но и за общие европейские ценности — достоинство и свободу. Обращаясь к гражданам, Зеленский напомнил о первом дне вторжения, когда большинство украинцев сделали выбор в пользу своей страны и не отступили.

"Тогда враг не увидел наших спин — он увидел наши глаза, полные готовности бороться. Это и есть достоинство. Это и есть свобода", — подытожил глава государства.

Президент анонсировал важные новости

Украинский лидер заявил, что события ожидаются уже на следующей неделе. По его словам, страна входит в период, когда политическое, информационное и другое давление значительно усилится, ведь враг будет делать все возможное, чтобы разъединить общество и ослабить государство.

Зеленский подчеркнул, что украинцы — взрослый, сознательный и мудрый народ, который неоднократно доказывал свою стойкость. Он призвал граждан не поддаваться манипуляциям и помнить, что цель противника — сорвать украинские планы и усилить внутренние разногласия.

Напомним, предложенный Трампом мирный план включает в себя 28 пунктов, среди которых предусмотрены сокращение украинских вооруженных сил и отказ от части вооружения.

В Белом доме рассказали, что над соглашением тайно работали Виткофф и Рубио. Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами — Украиной и Россией.