Проект мирного плана США по Украине из 28 пунктов, вероятно, изначально был написан на русском языке. Корреспондент The Guardian Люк Хардинг обнаружил, что англоязычная версия документа содержит "неуклюжие" конструкции, которые напоминают русизмы.

Об этом сообщает The Guardian.

Какие языковые неуклюжести нашлись в тексте

Журналист Люк Хардинг проанализировал текст плана и обратил особое внимание на его третий пункт. В нем говорится: "Ожидается (It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

Хардинг отмечает, что сочетание "It is expected" является "неуклюжей пассивной конструкцией" для английского языка, тогда как с грамматической точки зрения вариант "ожидается" в русском варианте является более логичным и естественным.

Среди других русизмов, которые, по мнению корреспондента, проникли в текст, — использование слов "неоднозначности" (ambiguities) и "закрепить" (to enshrine). Хардинг подчеркнул, что такие лингвистические особенности "вызывают вопросы об авторстве текста".

The Guardian напоминает, что разработкой плана занимался спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Ранее сообщалось, что чиновники ЕС рекомендуют Уиткоффу обратиться к психиатру. Их не устраивает, что по его плану США получат 50% доходов от замороженных активов РФ, которые планируется выделить на восстановление Украины и инвестиции.

Также накануне, 21 ноября, Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением. Он отметил, что сейчас на Украину беспрецедентно давят, а впереди может появиться чрезвычайно трудный выбор.