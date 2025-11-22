Зеленский утвердил состав делегации для консультаций по окончанию войны

Зеленский утвердил делегацию для консультаций по миру
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в консультациях с международными партнерами по завершению полномасштабной войны. Эти переговоры должны состояться уже в ближайшее время.
Об этом информирует Офис президента Украины в Telegram в субботу, 22 ноября.
Зеленский утвердил делегацию для консультаций по окончанию войны
В Офисе президента отметили, что как и договорились с партнерами, на днях состоятся консультации относительно шагов для окончания войны.
Накануне глава государства утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.
"Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром.
Украина никогда не будет преградой для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности. Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", — отметили в ОПУ.
Недавно стало известно, что Дональд Трамп назначил специального представителя для продвижения "мирного плана" по окончанию войны в Украине.
Ранее СМИ сообщали, что проект "мирного плана" США по Украине, вероятно, был написан на русском языке.
Читайте Новини.LIVE!