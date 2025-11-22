Видео
Україна
Видео

Зеленский утвердил делегацию для консультаций по миру

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 12:51
обновлено: 13:11
Зеленский утвердил состав делегации для консультаций по окончанию войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в консультациях с международными партнерами по завершению полномасштабной войны. Эти переговоры должны состояться уже в ближайшее время.

Об этом информирует Офис президента Украины в Telegram в субботу, 22 ноября.

Читайте также:

Зеленский утвердил делегацию для консультаций по окончанию войны

В Офисе президента отметили, что как и договорились с партнерами, на днях состоятся консультации относительно шагов для окончания войны.

Накануне глава государства утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.

"Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром.

Украина никогда не будет преградой для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности. Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", — отметили в ОПУ.

Мирний план
Скриншот сообщения ОПУ/Telegram

Недавно стало известно, что Дональд Трамп назначил специального представителя для продвижения "мирного плана" по окончанию войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что проект "мирного плана" США по Украине, вероятно, был написан на русском языке.

Владимир Зеленский перемирие война в Украине мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
