Трамп назначил Дрисколла спецпредставителем для мирного плана

Министр армии США Дэниел Дрисколл. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил специального представителя для продвижения "мирного плана" по окончанию полномасштабной войны России против Украины. Следовательно, спецпредставителем для "мирного плана" стал министр армии США Дэн Дрисколл.

Об этом информирует The Guardian в субботу, 22 ноября.

Трамп назначил спецпредставителя для "мирного плана"

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения "мирного плана" по окончанию войны в Украине.

По данным источников The Guardian, делегация американских военных чиновников — группа генералов США — планирует совершить визит в Москву в конце следующей недели.

Целью поездки является обсуждение деталей "мирного плана" США непосредственно с представителями Кремля.

Как известно, Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Заметим, что недавно в СМИ появилась информация, что проект "мирного плана" США по Украине, вероятно, изначально был написан на русском языке.

Напомним, что 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект "мирного плана".

Позже нардеп рассказал об условиях "мирного плана" США — документ состоит из 28 пунктов.