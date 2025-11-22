Відео
Головна Новини дня Трамп призначив спецпредставника для мирного плану в Україні

Трамп призначив спецпредставника для мирного плану в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 10:48
Оновлено: 10:48
Трамп призначив Дрісколла спецпредставником для мирного плану
Міністр армії США Деніел Дрісколл. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника для просування "мирного плану" щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Відтак, спецпредставником для "мирного плану" став міністр армії США Ден Дрісколл.

Про це інформує The Guardian у суботу, 22 листопада.

Трамп призначив спецпредставника для "мирного плану"

Нещодавно очільник Білого дому Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні.

За даними джерел The Guardian, делегація американських військових високопосадовців — група генералів США — планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Метою поїздки є обговорення деталей "мирного плану" США безпосередньо з представниками Кремля.

Як відомо, Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Зауважимо, що нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що проєкт "мирного плану" США щодо України, ймовірно, спочатку був написаний російською мовою.

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Пізніше нардеп розповів про умови "мирного плану" США — документ складається з 28 пунктів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
