Зеленский обсудил с премьером Нидерландов мирный план США

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов мирный план США

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 15:30
обновлено: 15:46
Зеленский обсудил мирный план США с премьером Нидерландов Схоофом
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 22 ноября, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили мирный план Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского со Схоофом

Стороны обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и возможностей, которые сейчас появились.

Зеленский рассказал Схоофу о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. По его словам, работа продолжается, чтобы он был согласован.

"Важно, что наши договоренности с Нидерландами реализуются очень быстро. Премьер-министр сообщил, что один из энергетических пакетов — разное оборудование, в том числе и трансформаторы, — уже на пути в Украину. Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов", — добавил украинский лидер.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский сообщил, что совсем скоро состоятся консультации с партнерами относительно шагов для завершения войны.

Кроме того, глава государства утвердил делегацию для консультаций по миру.

Владимир Зеленский США война Нидерланды Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
