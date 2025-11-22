Зеленский обсудил мирный план США с премьером Нидерландов Схоофом

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 22 ноября, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили мирный план Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Разговор Зеленского со Схоофом

Стороны обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и возможностей, которые сейчас появились.

Зеленский рассказал Схоофу о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. По его словам, работа продолжается, чтобы он был согласован.

"Важно, что наши договоренности с Нидерландами реализуются очень быстро. Премьер-министр сообщил, что один из энергетических пакетов — разное оборудование, в том числе и трансформаторы, — уже на пути в Украину. Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский сообщил, что совсем скоро состоятся консультации с партнерами относительно шагов для завершения войны.

Кроме того, глава государства утвердил делегацию для консультаций по миру.