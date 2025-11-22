Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів мирний план США

Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів мирний план США

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 15:30
Оновлено: 15:30
Зеленський обговорив мирний план США з премʼєром Нідерландів Схоофом
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 22 листопада, провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили мирний план Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського із Схоофом

Сторони обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які наразі з’явилися.

Зеленський розповів Схоофу про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. За його словами, робота продовжується, щоб він був узгоджений. 

"Важливо, що наші домовленості з Нідерландами реалізуються дуже швидко. Прем’єр-міністр повідомив, що один з енергетичних пакетів — різне обладнання, зокрема й трансформатори, — уже на шляху до України. Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів", — додав український лідер.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що зовсім скоро відбудуться консультації з партнерами щодо кроків для завершення війни.

Крім того, глава держави затвердив делегацію для консультацій щодо миру

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
