Головна Новини дня Туск висловився про репараційний кредит для України — що відомо

Туск висловився про репараційний кредит для України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:38
Туск різко висловився про репараційний кредит для України — деталі
Дональд Туск. Фото ілюстративне: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що на саміті Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься виділення репараційного кредиту Україні за рахунок заморожений російських активів, лідери країн повинні зробити простий вибір. Проти цього виступає низка країн. 

Про це повідомляє Sky News у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Саміт в Брюселі та активи РФ

Лідери країн ЄС прибули до Брюсселя на найнапруженіший за останні роки саміт. Вони розглянуть можливість виділення Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених активів Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поспілкувався з журналістами після прибуття на саміт у Брюсселі.

"Або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну. Я говорю про Європу, і це наше рішення, і тільки наше. Я думаю, що всі європейські лідери нарешті повинні відповісти на цю вимогу. І це все, що я можу сказати сьогодні", — зазначив прем’єр Польщі Дональд Туск. 

Більшість активів Росії знаходяться в ЄС — це 210 мільярдів євро. Вони знаходяться у власності бельгійської організації Euroclear, і Бельгія та деякі інші члени блоку заявили, що вони проти використання цих коштів як "репараційного кредиту". 

В той же час Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів з лідерами ЄС. Він був у піднесеному настрої та посміхався під час розмови з президентом Європейської ради Антоніо Костою.

Нагадаємо, що Зеленський  поділився  з Туском подробицями дипломатичної роботи зі США та ЄС. Він подякував Туску та польському народові за підтримку

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів розмову з Туском. Вони обговорили також диверсію на польській залізниці.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
