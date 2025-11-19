Зеленський провів розмову з прем'єром Польщі Туском — про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили чергову масовану атаку Росії по Україні 19 листопада, а також диверсію на польській залізниці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів розмову з Туском

Як повідомив президент, польський прем'єр висловив співчуття щодо жертв атак Росії та запевнив у подальшій підтримці України.

"Прем'єр-міністр Туск висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових та ракетних атак. Дякую за солідарність, Дональде. Наразі проводяться екстрені відновлювальні роботи", — написав Зеленський.

А також Туск передав інформацію, отриману від польських спецслужб, щодо підривів на залізничній інфраструктурі. За його словами, для організації диверсій та розгортання дезінформаційної кампанії проти України використовували соціальну платформу Telegram.

Зеленський наголосив, що до підриву залізниці очевидно причетні росіяни. Аби запобігти провокаціям з боку ворога Україна та Польща домовилися про подальшу співпрацю

"Я зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією. Ми домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, диверсія на залізниці у Польщі трапилася 16 листопада. Пізніше Дональд Туск заявив про те, що підрив здійснили громадяни України, які були завербовані російськими спецслужбами та втекли до Білорусі.

А також Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні та заявив, що світ має посилити тиск на країну-агресорку.