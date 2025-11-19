Масований обстріл України 19 листопада — Зеленський відреагував на атаку РФ

Наслідки російського обстрілу 19 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч проти 19 листопада російська армія завдала масованого удару по містам України. Ворог випустив понад 470 ударних дронів і 48 ракет різних типів — балістичних та крилатих.

На комбінований удар окупантів відреагував президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реакція Зеленського на удар РФ по Україні

У низці українських регіонів триває ліквідація наслідків масштабного нічного удару, який Росія завдала понад 470 ударними дронами та 48 ракетами різних типів. Президент повідомив, що атака спричинила значні руйнування та численні жертви серед мирного населення.

Наслідки обстрілу ЛьвівщиниНаслідки російського обстрілу 19 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Однією з найскладніших ситуацій залишається у Тернополі, де ракети поцілили в житлові багатоповерхівки. У місті виникли сильні пожежі, а під завалами можуть перебувати люди. Наразі відомо про десятки постраждалих та дев'ять загиблих. Усі екстрені служби продовжують рятувальні роботи.

Зруйнована багатоповерхівка у ТернополіНаслідки російського обстрілу 19 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Харків також зазнав інтенсивних ударів — поранено десятки людей, серед яких діти. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, транспорт та об'єкти цивільного призначення. Обстріли прийшлися й по Івано-Франківській області — там постраждали троє людей, серед них двоє дітей. На Львівщині ворог атакував критичну та енергетичну інфраструктуру. Під ударами опинилися також Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина та Дніпропетровщина.

Будинок після російського обстрілуНаслідки російського обстрілу 19 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки обстрілу з боку РФНаслідки російського обстрілу 19 листопада. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що такі масовані атаки підтверджують, що чинного тиску на Росію недостатньо.

"Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба — ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає", — написав президент.

Нагадаємо, вранці 19 листопада армія РФ влучила у багатоповерхівку в Тернополі. Після удару у місті проблеми з електропостачанням та рухом транспорту.

Крім того, вночі російські окупанти поцілили у будинок у Харкові.