Україна
Комбінована атака РФ по Україні — у містах лунають вибухи

Комбінована атака РФ по Україні — у містах лунають вибухи

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 07:23
Оновлено: 07:25
Атака РФ по Україні 19 листопада — де лунають вибухи
Термінова новина

Українські міста перебувають під масованою атакою з боку Росії. Гучні вибухи пролунали у Дніпрі, Тернополі та Бурштині. Частина крилатих ракет прямує у західному напрямку. Згідно з даними моніторів, армія РФ намагається завдати удару по енергооб'єктах, зокрема по Бурштинській ТЕС.

Як повідомлялося раніше, вранці 19 листопада вибухи також пролунали на Івано-Франківщині.

Крім того, вночі російькі окупанти поцілили у багатопоерхівку в Харкові.

Новина доповнюється...

обстріли
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
