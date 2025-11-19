Атака РФ по Україні 19 листопада — де лунають вибухи

Термінова новина

Українські міста перебувають під масованою атакою з боку Росії. Гучні вибухи пролунали у Дніпрі, Тернополі та Бурштині. Частина крилатих ракет прямує у західному напрямку. Згідно з даними моніторів, армія РФ намагається завдати удару по енергооб'єктах, зокрема по Бурштинській ТЕС.

Як повідомлялося раніше, вранці 19 листопада вибухи також пролунали на Івано-Франківщині.

Крім того, вночі російькі окупанти поцілили у багатопоерхівку в Харкові.

Новина доповнюється...