Атака РФ по Украине 19 ноября — где раздаются взрывы

Комбинированная атака РФ по Украине — в городах раздаются взрывы
Украина находится под массированной атакой со стороны российской армии. Громкие взрывы уже прозвучали в Днепре, Бурштыне, Тернополе, на Франковщине и Львовщине.
В Воздушных силах ВСУ сообщают о пролете крылатых ракет.
Армия РФ атакует Украину
С самой ночи 19 ноября российские захватчики наносят удары по украинским городам. Сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях.
По данным мониторов, враг пытается нанести удары по критической инфраструктуре. В частности, под ударом находится Бурштынская ТЭС.
Как сообщают местные СМИ, во Львове после взрывов произошли перебои с электроснабжением. Часть местных жителей осталась без света.
По предварительной информации, в Тернополе произошло попадание в жилую застройку. В городе зафиксированы пожары и сильное задымление.
Как сообщалось ранее, утром 19 ноября взрывы также прогремели на Ивано-Франковщине.
Кроме того, ночью российские оккупанты попали в многоэтажку в Харькове. Враг атаковал город БпЛА.
