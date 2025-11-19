Видео
Главная Новости дня Комбинированная атака РФ по Украине — в городах раздаются взрывы

Комбинированная атака РФ по Украине — в городах раздаются взрывы

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:23
обновлено: 07:45
Атака РФ по Украине 19 ноября — где раздаются взрывы
Пожар в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Украина находится под массированной атакой со стороны российской армии. Громкие взрывы уже прозвучали в Днепре, Бурштыне, Тернополе, на Франковщине и Львовщине.

В Воздушных силах ВСУ сообщают о пролете крылатых ракет.

Читайте также:

Армия РФ атакует Украину

С самой ночи 19 ноября российские захватчики наносят удары по украинским городам. Сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях.

Повітряна тривога в Україні 19 листопада
Карта воздушной тревоги. Фото: map.ukrainealarm.com

По данным мониторов, враг пытается нанести удары по критической инфраструктуре. В частности, под ударом находится Бурштынская ТЭС.

Обстріл України 19 листопада
Информация о пролете ракет. Фото: ПС ВСУ

Как сообщают местные СМИ, во Львове после взрывов произошли перебои с электроснабжением. Часть местных жителей осталась без света.

По предварительной информации, в Тернополе произошло попадание в жилую застройку. В городе зафиксированы пожары и сильное задымление.

Как сообщалось ранее, утром 19 ноября взрывы также прогремели на Ивано-Франковщине.

Кроме того, ночью российские оккупанты попали в многоэтажку в Харькове. Враг атаковал город БпЛА.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
