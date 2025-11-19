Массированный обстрел Украины 19 ноября — Зеленский отреагировал на атаку РФ

Последствия российского обстрела 19 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В ночь на 19 ноября российская армия нанесла массированный удар по городам Украины. Враг выпустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различных типов — баллистических и крылатых.

На комбинированный удар оккупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Реакция Зеленского на удар РФ по Украине

В ряде украинских регионов продолжается ликвидация последствий масштабного ночного удара, который Россия нанесла более 470 ударными дронами и 48 ракетами различных типов. Президент сообщил, что атака вызвала значительные разрушения и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Последствия обстрела ЛьвовщиныПоследствия российского обстрела 19 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одной из самых сложных ситуаций остается в Тернополе, где ракеты попали в жилые многоэтажки. В городе возникли сильные пожары, а под завалами могут находиться люди. Известно о десятках пострадавших и девяти погибших. Все экстренные службы продолжают спасательные работы.

Разрушенная многоэтажка в ТернополеПоследствия российского обстрела 19 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Харьков также подвергся интенсивным ударам - ранены десятки людей, среди которых дети. Повреждена энергетическая инфраструктура, транспорт и объекты гражданского назначения. Обстрелы пришлись и по Ивано-Франковской области — там пострадали три человека, среди них двое детей. На Львовщине враг атаковал критическую и энергетическую инфраструктуру. Под ударами оказались также Донецкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепропетровская области.

Дом после российского обстрелаПоследствия российского обстрела 19 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия обстрела со стороны РФПоследствия российского обстрела 19 ноября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что такие массированные атаки подтверждают, что действующего давления на Россию недостаточно.

"Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить. Первоочередная потребность — ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей нашей боевой авиации и производство дронов для защиты жизни. Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает", — написал президент.

Напомним, утром 19 ноября армия РФ попала в многоэтажку в Тернополе. После удара в городе проблемы с электроснабжением и движением транспорта.

Кроме того, ночью российские оккупанты попали в дом в Харькове.