Україна
Обстрел Украины и диверсия в Польше — Зеленский говорил с Туском

Обстрел Украины и диверсия в Польше — Зеленский говорил с Туском

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:49
обновлено: 14:08
Зеленский провел разговор с премьером Польши Туском — о чем говорили
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили очередную массированную атаку России по Украине 19 ноября, а также диверсию на польской железной дороге.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Туском

Как сообщил президент, польский премьер выразил соболезнования в отношении жертв атак России и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

"Премьер-министр Туск выразил соболезнования в отношении погибших в Тернополе и десятков раненых в других регионах Украины в результате российских дроновых и ракетных атак. Спасибо за солидарность, Дональд. Сейчас проводятся экстренные восстановительные работы", — написал Зеленский.

А также Туск передал информацию, полученную от польских спецслужб, относительно подрывов на железнодорожной инфраструктуре. По его словам, для организации диверсий и развертывания дезинформационной кампании против Украины использовали социальную платформу Telegram.

Зеленский отметил, что к подрыву железной дороги очевидно причастны россияне. Чтобы предотвратить провокации со стороны врага Украина и Польша договорились о дальнейшем сотрудничестве

"Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В Укрзализныце мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям. Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован. Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией. Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, диверсия на железной дороге в Польше произошла 16 ноября. Позже Дональд Туск заявил о том, что подрыв совершили граждане Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами и сбежали в Беларусь.

А также Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине и заявил, что мир должен усилить давление на страну-агрессора.

Владимир Зеленский Польша Украина Дональд Туск сотрудничество
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
