Диверсия на железной дороге в Польше — кого обвиняют в подрыве

Дональд Туск на месте диверсии. Фото: Reuters

В Польше заявили о причастности граждан Украины к диверсии на железной дороге. В то же время следы атаки указывают на причастность к этому российских спецслужб.

Об этом сообщает onet.pl.

Реклама

Читайте также:

Туск назвал причастных к диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск после срочного заседания правительственного Комитета по вопросам нацбезопасности заявил, что к двум диверсиям на железнодорожной инфраструктуре причастны граждане Украины, которые "длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами".

По его словам, установлены личности двух подозреваемых. Один из них — гражданин Украины, осужденный во Львове за диверсии, а второй — житель Донбасса, который прибыл в Польшу с белорусской стороны накануне атак. После подрывов они сбежали обратно в Беларусь.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что все имеющиеся данные указывают на причастность России.

По его словам, это часть широкой гибридной кампании, охватывающей кибератаки, поджоги, попытки дестабилизации и удары по критической инфраструктуре по всей Европе. Он подчеркнул, что цель — запугать общество и посеять раздор внутри стран и между союзниками.

"Только когда преступников поймают, у нас будет абсолютная уверенность, но, анализируя все события, происходящие в Польше и Европе, все следы ведут на восток, к России. Это часть гибридной войны, которую они ведут против НАТО, против Европы, против нас — чтобы сеять беспорядки, сеять страх", — сказал Косиняк-Камыш.

Диверсия на железной дороге в Польше — что известно

Подрыв на польской железной дороге произошел утром 16 ноября. Машинист поезда обнаружил поврежденный участок пути недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Инцидент произошел на важной железнодорожной магистрали, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск и служащей ключевым маршрутом для поездов в направлении Люблина, Хелма и далее в Украину.

Польские спецслужбы обнаружили, что взрывчатку привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона, а SIM-карты были куплены по документам конкретного лица, хотя оно не обязательно является исполнителем.

Ранее в МИД Украины отреагировали на подрыв железной дороги в Польше.

Напомним, в УЗ объяснили, почему Россия наносит прицельные удары по железной дороге.