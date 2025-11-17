Диверсия на железной дороге в Польше - Туск сделал заявление

Дональд Туск. Фото: Reuters

На ключевой железнодорожной ветке Варшава-Люблин в Польше, по которой доставляется помощь Украине, произошел умышленный подрыв пути. Польские власти считают инцидент серьезной диверсией и пообещали быстро найти виновных.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в X в понедельник, 17 ноября.

Реклама

Читайте также:

Диверсия на железной дороге в Польше

По словам Туска, данная линия имеет критическое значение для транспортировки помощи Украине. Он пообещал, что виновные в диверсии будут найдены и понесут наказание.

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", — написал Туск.

Напомним, подрыв железной дороги в Польше произошел утром 16 ноября. Машинист поезда сообщил о поврежденном участке пути вблизи станции PKP Mika, в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства. Речь идет о части важной железнодорожной магистрали, которая соединяет Варшаву с пограничным переходом Дорогуск и используется для движения поездов в направлении Люблина, Хелма и далее — в Украину.

Ранее стало известно, что 17 ноября на Днепропетровщине изменено движение поездов из-за боевых действий.