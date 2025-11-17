Відео
Головна Новини дня У Польщі підірвали вирішальний шлях для допомоги Україні, — Туск

У Польщі підірвали вирішальний шлях для допомоги Україні, — Туск

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:46
Оновлено: 14:15
Диверсія на залізниці у Польщі — Туск зробив заяву
Дональд Туск. Фото: Reuters

На ключовій залізничній гілці Варшава-Люблін у Польщі, якою доправляється допомога Україні, стався умисний підрив колії. Польська влада вважає інцидент серйозною диверсією та пообіцяла швидко знайти винних.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в X у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Диверсія на залізниці у Польщі

За словами Туска, дана лінія має критичне значення для транспортування допомоги Україні. Він пообіцяв, що винні у диверсії будуть знайдені та понесуть покарання.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", — написав Туск.

Нагадаємо, підрив залізниці у Польщі стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда повідомив про пошкоджену ділянку колії поблизу станції PKP Mika, у районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства. Йдеться про частину важливої залізничної магістралі, яка з'єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ та використовується для руху поїздів у напрямку Любліна, Хелма та далі — до України.

Раніше стало відомо, що 17 листопада на Дніпропетровщині змінено рух поїздів через бойові дії.

Польща поїзди диверсія залізниця Дональд Туск
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
