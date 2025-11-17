Туск допустив диверсію на залізниці у Польщі 16 листопада

Потяг. Ілюстративне фото: instagram.com/nikolyauzua/

В Польщі у неділю, 16 листопада, зафіксували пошкодження залізничної ділянки на маршруті Демплін-Варшава. Через це зупинився поїзд, а влада не виключає диверсію.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Що відомо про ситуацію у Польщі

"Я постійно контактую з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демплін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом саботажу. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування", — розповів Туск.

Вдень у поліції Мазовецького воєводства уточнили, що машиніст виявив пошкоджену ділянку в районі селищах Жичин, поблизу залізничної станції Mika.

"На момент події в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав. На місце події негайно були направлені відповідні служби, в тому числі співробітники поліції. Попередній огляд показав пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда", — повідомили у поліції.

Наразі фахівці вже працюють над відновленням інфраструктури, в інформацію щодо затримок поїздів та зміни розкладу уточнюють.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни пошкодили українську залізницю. Внаслідок атаки були зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також ми писали, що 5 листопада на Донеччині тимчасово призупинити рух поїздів Краматорського напрямку через зростання безпекових ризиків.