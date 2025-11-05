Пасажирів попередили — зміни у русі потягів на Донеччині

Дві провідниці на пероні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку через зростання безпекових ризиків. Відповідне рішення ухвалили спільно обласна влада та "Укрзалізниця" для збереження життя пасажирів і працівників залізниці.

Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Тимчасові зміни у русі потягів на Донеччині

Краматорський напрямок тимчасово обмежений для руху пасажирських потягів. Йдеться про п’ять рейсів далекого сполучення, пасажири яких отримають оновлену інформацію про кінцеві станції безпосередньо в день відправлення. За словами Вадима Філашкіна, рішення ухвалили через зростання небезпеки поблизу лінії фронту.

"Безпека людей — найважливіший пріоритет", — зазначив очільник області.

Також наразі організовано автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Тимчасові зміни стосуються і приміського руху, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок. Філашкін наголосив, що відновлення рейсів відбудеться лише після стабілізації ситуації та гарантій безпеки пасажирів.

