Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Донеччині тимчасово зупинили рух потягів — причина

На Донеччині тимчасово зупинили рух потягів — причина

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 21:19
Оновлено: 21:20
Пасажирів попередили — зміни у русі потягів на Донеччині
Дві провідниці на пероні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку через зростання безпекових ризиків. Відповідне рішення ухвалили спільно обласна влада та "Укрзалізниця" для збереження життя пасажирів і працівників залізниці.

Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Реклама
Читайте також:

Тимчасові зміни у русі потягів на Донеччині

Краматорський напрямок тимчасово обмежений для руху пасажирських потягів. Йдеться про п’ять рейсів далекого сполучення, пасажири яких отримають оновлену інформацію про кінцеві станції безпосередньо в день відправлення. За словами Вадима Філашкіна, рішення ухвалили через зростання небезпеки поблизу лінії фронту.

На Донеччині тимчасово зупинили рух потягів — причина - фото 1

"Безпека людей — найважливіший пріоритет", — зазначив очільник області.

Також наразі організовано автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Тимчасові зміни стосуються і приміського руху, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок. Філашкін наголосив, що відновлення рейсів відбудеться лише після стабілізації ситуації та гарантій безпеки пасажирів.

Нагадаємо, що мандрівниця показала, як виглядають нові купейні вагони класу "Люкс" від "Укрзалізниці" — сервіс і комфорт там справді здивували пасажирів.

Раніше ми також інформували, що "Укрзалізниця" готується підвищити ціни на квитки та запровадити динамічне ціноутворення — зміни торкнуться не всіх напрямків.

Укрзалізниця поїзди Донецька область потяг фронт
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації