Пассажиров предупредили - изменения в движении поездов в Донецкой области

В Донецкой области временно приостановили движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности. Соответствующее решение приняли совместно областная власть и "Укрзалізниця" для сохранения жизни пассажиров и работников железной дороги.

Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Временные изменения в движении поездов в Донецкой области

Краматорское направление временно ограничено для движения пассажирских поездов. Речь идет о пяти рейсах дальнего следования, пассажиры которых получат обновленную информацию о конечных станциях непосредственно в день отправления. По словам Вадима Филашкина, решение приняли из-за роста опасности вблизи линии фронта.

"Безопасность людей — самый важный приоритет", — отметил глава области.

Также сейчас организованы автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией. Временные изменения касаются и пригородного движения, в частности сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок. Филашкин отметил, что возобновление рейсов состоится только после стабилизации ситуации и гарантий безопасности пассажиров.

