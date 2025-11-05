Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Донецкой области временно остановили движение поездов — причина

В Донецкой области временно остановили движение поездов — причина

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 21:19
обновлено: 21:20
Пассажиров предупредили - изменения в движении поездов в Донецкой области
Два проводника на перроне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Донецкой области временно приостановили движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности. Соответствующее решение приняли совместно областная власть и "Укрзалізниця" для сохранения жизни пассажиров и работников железной дороги.

Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Реклама
Читайте также:

Временные изменения в движении поездов в Донецкой области

Краматорское направление временно ограничено для движения пассажирских поездов. Речь идет о пяти рейсах дальнего следования, пассажиры которых получат обновленную информацию о конечных станциях непосредственно в день отправления. По словам Вадима Филашкина, решение приняли из-за роста опасности вблизи линии фронта.

На Донеччині тимчасово зупинили рух потягів — причина - фото 1

"Безопасность людей — самый важный приоритет", — отметил глава области.

Также сейчас организованы автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временной конечной станцией. Временные изменения касаются и пригородного движения, в частности сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок. Филашкин отметил, что возобновление рейсов состоится только после стабилизации ситуации и гарантий безопасности пассажиров.

Напомним, что путешественница показала, как выглядят новые купейные вагоны класса "Люкс" от "Укрзалізниці" — сервис и комфорт там действительно удивили пассажиров.

Ранее мы также информировали, что "Укрзализныця" готовится повысить цены на билеты и ввести динамическое ценообразование — изменения коснутся не всех направлений.

Укрзализныця поезда Донецкая область поезд фронт
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации