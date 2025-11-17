Туск допустил диверсию на железной дороге в Польше 16 ноября

Поезд. Иллюстративное фото: instagram.com/nikolyauzua/

В Польше в воскресенье, 16 ноября, зафиксировали повреждение железнодорожного участка на маршруте Демплин-Варшава. Из-за этого остановился поезд, а власти не исключают диверсию.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ситуации в Польше

"Я постоянно контактирую с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демплин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом саботажа. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование", — рассказал Туск.

Днем в полиции Мазовецкого воеводства уточнили, что машинист обнаружил поврежденный участок в районе поселков Жичин, вблизи железнодорожной станции Mika.

"На момент происшествия в поезде находились двое пассажиров и несколько членов обслуживающего персонала. Никто не пострадал. На место происшествия немедленно были направлены соответствующие службы, в том числе сотрудники полиции. Предварительный осмотр показал повреждение части пути, что повлекло остановку поезда", - сообщили в полиции.

Сейчас специалисты уже работают над восстановлением инфраструктуры, в информацию о задержках поездов и изменениях расписания уточняют.

Напомним, что в ночь на 8 ноября россияне повредили украинскую железную дорогу. Вследствие атаки были изменения в движении поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также мы писали, что 5 ноября в Донецкой области временно приостановить движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности.