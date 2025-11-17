Зміна руху поїздів на Дніпропетровщині 17 листопада — які рейси курсують з затримкою

На Дніпропетровщині змінено рух потягів через бойові дії
На Дніпропетровщині 17 листопада через російські обстріли частина поїздів тимчасово припинила рух. Також декілька рейсів вирушили із суттєвими затримками.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Зміна руху поїздів на Дніпропетровщині
За повідомленнями відомства, тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1
- №6277 Павлоград-1 — Синельникове-1
Пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами — №6280 Синельникове-1 — Павлоград-1 та №6291 на дільниці Павлоград-1 — Синельникове-1.
Також пасажирів попереджають, що поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро прямує із затримкою 30 хвилин зі станції Вільногірськ.
Крім того, із затримкою курсуватимуть приміські поїзди:
- №6104 Синельникове-1 — Чаплине відправився із затримкою 2 години зі станції Письменна.
- №6109 Чаплине — Дніпро із затримкою 2 години 50 хвилин з початкової.
Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на станціях у разі змін в русі.
Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Одещині. Ворог атакував критичну інфраструктуру.
А також вночі під ударом армії РФ опинилася Чернігівщина — атаковано цивільну інфраструктуру.
