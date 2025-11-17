Відео
Головна Новини дня На Дніпропетровщині змінено рух потягів через бойові дії

На Дніпропетровщині змінено рух потягів через бойові дії

Дата публікації: 17 листопада 2025 09:32
Оновлено: 09:56
Зміна руху поїздів на Дніпропетровщині 17 листопада — які рейси курсують з затримкою
Поїзд. Фото: УЗ

На Дніпропетровщині 17 листопада через російські обстріли частина поїздів тимчасово припинила рух. Також декілька рейсів вирушили із суттєвими затримками.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте також:

Зміна руху поїздів на Дніпропетровщині

За повідомленнями відомства, тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1 
  • №6277 Павлоград-1 — Синельникове-1

Пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами —  №6280 Синельникове-1 — Павлоград-1 та №6291 на дільниці Павлоград-1 — Синельникове-1.

Також пасажирів попереджають, що поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро прямує із затримкою 30 хвилин зі станції Вільногірськ.

Крім того, із затримкою курсуватимуть приміські поїзди:

  • №6104 Синельникове-1 — Чаплине відправився із затримкою 2 години зі станції Письменна.
  • №6109 Чаплине — Дніпро із затримкою 2 години 50 хвилин з початкової. 

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на станціях у разі змін в русі.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Одещині. Ворог атакував критичну інфраструктуру.

А також вночі під ударом армії РФ опинилася Чернігівщина — атаковано цивільну інфраструктуру.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
