Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 16 листопада

РФ обстріляла Дніпропетровщину — є поранений та руйнування
Росіяни атакували Синельниківський, Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області 16 листопада. Удари поранили чоловіка, а також спричинили руйнування й пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Три райони Дніпропетровщини постраждали від ударів РФ
За даними очільника ОВА, російські загарбники обстріляли безпілотниками Синельниківщину:
- у Васильківській громаді зруйнували житловий будинок, ще чотири — пошкодили, знищили авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд;
- у Синельниковому була пожежа, постраждала інфраструктура;
- у Миколаївській громаді виявили пошкодження на території підприємства, понівечена житлова будівля та лінія електропередач.
Через російську атаку на Павлоградщину в райцентрі постраждав 51-річний чоловік, сталася пожежа, а також пошкоджена інфраструктура.
По Нікопольському району росіяни завдавали ударів артилерією та FPV-дронами, внаслідок чого постраждали Нікополь і Марганецька громада: понівечені навчальний заклад та житлові будинки.
"Оборонці збили на Дніпропетровщині 10 безпілотників противника, повідомили в ПвК", — додав Гайваненко.
Нагадаємо, що за добу 15-16 листопада російські окупанти завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області. Загинув чоловік, ще один — постраждав, зруйновані житлові будинки.
Також ми повідомляли, що Росія атакувала місцевих жителів Нікополя Дніпропетровської області в суботу, 15 листопада.
