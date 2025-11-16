Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 16 листопада

Пожежник гасить вогонь у будівлі на Нікопольщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни атакували Синельниківський, Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області 16 листопада. Удари поранили чоловіка, а також спричинили руйнування й пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Три райони Дніпропетровщини постраждали від ударів РФ

За даними очільника ОВА, російські загарбники обстріляли безпілотниками Синельниківщину:

у Васильківській громаді зруйнували житловий будинок, ще чотири — пошкодили, знищили авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд;

у Синельниковому була пожежа, постраждала інфраструктура;

у Миколаївській громаді виявили пошкодження на території підприємства, понівечена житлова будівля та лінія електропередач.

Ліквідація наслідків обстрілу Нікопольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Через російську атаку на Павлоградщину в райцентрі постраждав 51-річний чоловік, сталася пожежа, а також пошкоджена інфраструктура.

Розбите вікно внаслідок обстрілу Нікопольського району. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибите вікно в будинку через атаку на Нікопольщину. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Нікопольському району росіяни завдавали ударів артилерією та FPV-дронами, внаслідок чого постраждали Нікополь і Марганецька громада: понівечені навчальний заклад та житлові будинки.

"Оборонці збили на Дніпропетровщині 10 безпілотників противника, повідомили в ПвК", — додав Гайваненко.

Наслідки атаки Росії на Нікопольський район. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, що за добу 15-16 листопада російські окупанти завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області. Загинув чоловік, ще один — постраждав, зруйновані житлові будинки.

Також ми повідомляли, що Росія атакувала місцевих жителів Нікополя Дніпропетровської області в суботу, 15 листопада.