Наслідки атаки на Запорізьку область 15-16 листопада — Федоров розкрив деталі

Зруйнований будинок. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни завдали 769 ударів по Запорізькій області упродовж доби 15-16 листопада. Пошкодження зафіксували в 18 населених пунктах регіону, є загиблий та поранений.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілів Запоріжжя

"Одна людина загинула, одна – дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", — зазначив очільник військової адміністрації області.

Так, згідно з інформацією Федорова, росіяни:

завдали шість авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому;

обстріляли 480 безпілотниками Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля;

п'ять разів атакували з РСЗВ Степногірськ, Білогірʼя та Рівнопілля;

завдали 278 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці та Рівнопіллю.

"Надійшло 4 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів", — додав голова ОВА.

Скриншот допису Івана Федорова у Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники атакували мирних жителів Нікополя Дніпропетровської області в суботу, 15 листопада. Внаслідок удару дроном є постраждалі.

Також внаслідок масованої атаки Росії на Київ в ніч проти 14 листопада було поранено вдову першого загиблого від аварії на Чорнобильській АЕС. Наступного дня жінка померла від поранень у лікарні.