Головна Новини дня Масований обстріл Запоріжжя БпЛА та авіацією — РФ вбила чоловіка

Масований обстріл Запоріжжя БпЛА та авіацією — РФ вбила чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 09:05
Оновлено: 09:05
Наслідки атаки на Запорізьку область 15-16 листопада — Федоров розкрив деталі
Зруйнований будинок. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни завдали 769 ударів по Запорізькій області упродовж доби 15-16 листопада. Пошкодження зафіксували в 18 населених пунктах регіону, є загиблий та поранений.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Запоріжжя

"Одна людина загинула, одна – дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", — зазначив очільник військової адміністрації області.

Так, згідно з інформацією Федорова, росіяни:

  • завдали шість авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому;
  • обстріляли 480 безпілотниками Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля;
  • п'ять разів атакували з РСЗВ Степногірськ, Білогірʼя та Рівнопілля;
  • завдали 278 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці та Рівнопіллю. 

"Надійшло 4 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів", — додав голова ОВА.

Масований обстріл Запоріжжя БпЛА та авіацією — РФ вбила чоловіка - фото 1
Скриншот допису Івана Федорова у Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники атакували мирних жителів Нікополя Дніпропетровської області в суботу, 15 листопада. Внаслідок удару дроном є постраждалі.

Також внаслідок масованої атаки Росії на Київ в ніч проти 14 листопада було поранено вдову першого загиблого від аварії на Чорнобильській АЕС. Наступного дня жінка померла від поранень у лікарні.

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
