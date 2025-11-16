Видео
Видео

Масштабный обстрел Запорожья БпЛА и авиацией — РФ убила мужчину

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 09:05
обновлено: 09:05
Последствия атаки на Запорожскую область 15-16 ноября — Федоров раскрыл детали
Разрушенный дом. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Россияне нанесли 769 ударов по Запорожской области в течение суток 15-16 ноября. Повреждения зафиксировали в 18 населенных пунктах региона, есть погибший и раненый.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия обстрелов Запорожья

"Один человек погиб, один — получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. Всего в течение суток оккупанты нанесли 769 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области",— отметил глава военной администрации области.

Так, согласно информации Федорова, россияне:

  • нанесли шесть авиационных ударов по Малокатериновке, Терноватому, Приморскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Косовцево;
  • обстреляли 480 беспилотниками Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Варваровку и Ровнополье;
  • пять раз атаковали из РСЗО Степногорск, Белогорье и Ровнополье;
  • нанесли 278 артиллерийских ударов по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Варваровке и Ровнополью.

"Поступило 4 сообщения о повреждении жилья и автомобилей", — добавил глава ОВА.

Масштабный обстрел Запорожья БпЛА и авиацией — РФ убила мужчину - фото 1
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, что российские захватчики атаковали мирных жителей Никополя Днепропетровской области в субботу, 15 ноября. В результате удара дроном есть пострадавшие.

Также вследствие массированной атаки России на Киев в ночь на 14 ноября была ранена вдова первого погибшего от аварии на Чернобыльской АЭС. На следующий день женщина умерла от ранений в больнице.

