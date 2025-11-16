Последствия атаки на Запорожскую область 15-16 ноября — Федоров раскрыл детали

Разрушенный дом. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Россияне нанесли 769 ударов по Запорожской области в течение суток 15-16 ноября. Повреждения зафиксировали в 18 населенных пунктах региона, есть погибший и раненый.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб, один — получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. Всего в течение суток оккупанты нанесли 769 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области",— отметил глава военной администрации области.

Так, согласно информации Федорова, россияне:

нанесли шесть авиационных ударов по Малокатериновке, Терноватому, Приморскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Косовцево;

обстреляли 480 беспилотниками Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Варваровку и Ровнополье;

пять раз атаковали из РСЗО Степногорск, Белогорье и Ровнополье;

нанесли 278 артиллерийских ударов по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Варваровке и Ровнополью.

"Поступило 4 сообщения о повреждении жилья и автомобилей", — добавил глава ОВА.

Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

