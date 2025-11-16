Последствия обстрела Днепропетровской области 16 ноября

Пожарный тушит огонь в здании на Никопольщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне атаковали Синельниковский, Павлоградский и Никопольский районы Днепропетровской области 16 ноября. Удары ранили мужчину, а также вызвали разрушения и повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает и.о. председателя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Три района Днепропетровщины пострадали от ударов РФ

По данным главы ОВА, российские захватчики обстреляли беспилотниками Синельниковщину:

в Васильковской громаде разрушили жилой дом, еще четыре — повредили, уничтожили авто, два гаража и столько же хозяйственных построек;

в Синельниково был пожар, пострадала инфраструктура;

в Николаевской громаде обнаружили повреждения на территории предприятия, изуродовано жилое здание и линия электропередач.

Ликвидация последствий обстрела Никопольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Из-за российской атаки на Павлоградщину в райцентре пострадал 51-летний мужчина, произошел пожар, а также повреждена инфраструктура.

Разбитое окно в результате обстрела Никопольского района. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Выбитое окно в доме из-за атаки на Никопольщину. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Никопольскому району россияне наносили удары артиллерией и FPV-дронами, в результате чего пострадали Никополь и Марганецкая громада: изуродованы учебное заведение и жилые дома.

"Защитники сбили на Днепропетровщине 10 беспилотников противника, сообщили в ПвК", — добавил Гайваненко.

Последствия атаки России на Никопольский район. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, что за сутки 15-16 ноября российские оккупанты нанесли почти тысячу ударов по Запорожской области. Погиб мужчина, еще один — пострадал, разрушены жилые дома.

Также мы сообщали, что Россия атаковала местных жителей Никополя Днепропетровской области в субботу, 15 ноября.