Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ обстреляла Днепропетровскую область — есть раненый и руйнации

РФ обстреляла Днепропетровскую область — есть раненый и руйнации

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 09:58
обновлено: 10:02
Последствия обстрела Днепропетровской области 16 ноября
Пожарный тушит огонь в здании на Никопольщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне атаковали Синельниковский, Павлоградский и Никопольский районы Днепропетровской области 16 ноября. Удары ранили мужчину, а также вызвали разрушения и повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает и.о. председателя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте также:

Три района Днепропетровщины пострадали от ударов РФ

По данным главы ОВА, российские захватчики обстреляли беспилотниками Синельниковщину:

  • в Васильковской громаде разрушили жилой дом, еще четыре — повредили, уничтожили авто, два гаража и столько же хозяйственных построек;
  • в Синельниково был пожар, пострадала инфраструктура;
  • в Николаевской громаде обнаружили повреждения на территории предприятия, изуродовано жилое здание и линия электропередач.
Наслідки атаки на Дніпропетровську область 16 листопада
Ликвидация последствий обстрела Никопольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Из-за российской атаки на Павлоградщину в райцентре пострадал 51-летний мужчина, произошел пожар, а также повреждена инфраструктура.

Які райони Дніпропетровської області атакувала Росія 16 листопада
Разбитое окно в результате обстрела Никопольского района. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото наслідків ударів по Дніпропетровській області
Выбитое окно в доме из-за атаки на Никопольщину. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Никопольскому району россияне наносили удары артиллерией и FPV-дронами, в результате чего пострадали Никополь и Марганецкая громада: изуродованы учебное заведение и жилые дома.

"Защитники сбили на Днепропетровщине 10 беспилотников противника, сообщили в ПвК", — добавил Гайваненко.

Загиблі та постраждалі від російського обстрілу у Дніпропетровській області
Последствия атаки России на Никопольский район. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, что за сутки 15-16 ноября российские оккупанты нанесли почти тысячу ударов по Запорожской области. Погиб мужчина, еще один — пострадал, разрушены жилые дома.

Также мы сообщали, что Россия атаковала местных жителей Никополя Днепропетровской области в субботу, 15 ноября.

Днепропетровская область обстрелы Россия атака разрушения пострадавшие
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации