Изменение движения поездов на Днепропетровщине 17 ноября — какие рейсы курсируют с задержкой

На Днепропетровщине изменено движение поездов из-за обстрелов
На Днепропетровщине 17 ноября из-за российских обстрелов часть поездов временно прекратила движение. Также несколько рейсов отправились с существенными задержками.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Изменение движения поездов на Днепропетровщине
По сообщениям ведомства, временно не будут курсировать такие поезда:
- №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1
- №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1
Пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами - №6280 Синельниково-1 — Павлоград-1 и №6291 на участке Павлоград-1 — Синельниково-1.
Также пассажиров предупреждают, что поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует с задержкой 30 минут со станции Вольногорск.
Кроме того, с задержкой будут курсировать пригородные поезда:
- №6104 Синельниково-1 — Чаплино отправился с задержкой 2 часа со станции Письменная.
- №6109 Чаплино — Днепр с задержкой 2 часа 50 минут с начальной.
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях в случае изменений в движении.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области. Враг атаковал критическую инфраструктуру.
А также ночью под ударом армии РФ оказалась Черниговщина — атакована гражданская инфраструктура.
