Україна
На Днепропетровщине изменено движение поездов из-за обстрелов

На Днепропетровщине изменено движение поездов из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 09:32
обновлено: 09:56
Изменение движения поездов на Днепропетровщине 17 ноября — какие рейсы курсируют с задержкой
Поезд. Фото: УЗ

На Днепропетровщине 17 ноября из-за российских обстрелов часть поездов временно прекратила движение. Также несколько рейсов отправились с существенными задержками.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Читайте также:

Изменение движения поездов на Днепропетровщине

По сообщениям ведомства, временно не будут курсировать такие поезда:

  • №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1
  • №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1

Пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами - №6280 Синельниково-1 — Павлоград-1 и №6291 на участке Павлоград-1 — Синельниково-1.

Также пассажиров предупреждают, что поезд №6008 Пятихатки — Днепр следует с задержкой 30 минут со станции Вольногорск.

Кроме того, с задержкой будут курсировать пригородные поезда:

  • №6104 Синельниково-1 — Чаплино отправился с задержкой 2 часа со станции Письменная.
  • №6109 Чаплино — Днепр с задержкой 2 часа 50 минут с начальной.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях в случае изменений в движении.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области. Враг атаковал критическую инфраструктуру.

А также ночью под ударом армии РФ оказалась Черниговщина — атакована гражданская инфраструктура.

Укрзализныця поезда Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
