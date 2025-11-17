Видео
В МИД отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

В МИД отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 18:02
обновлено: 18:02
Сибига прокомментировал диверсию в Польше
Андрей Сибига. Фото: lb.ua

Украина выразила солидарность с Польшей. Это произошло после инцидента на железных дорогах, который квалифицируют как акт саботажа.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х в понедельник, 17 ноября.

У МЗС відреагували на диверсію на залізниці у Польщі - фото 1
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Сибига о диверсии в Польше

Андрей Сибига подчеркнул готовность оказать помощь в расследовании, если польская сторона ее запросит.

"Наша солидарность с дружественной Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят", — отметил Сибига.

Он не исключил, что происшествие могло быть очередной гибридной атакой со стороны России, направленной на проверку реакции партнеров. По его словам, в случае подтверждения такого сценария, ответ должен быть решительным.

Напомним, что 17 ноября на одной из ключевых железнодорожных магистралей Польши, соединяющей Варшаву и Люблин и важной для доставки гуманитарной и военной помощи Украине, произошел умышленный подрыв пути.

Кроме того, 17 ноября на Днепропетровщине изменено движение поездов из-за боевых действий.

Польша Андрей Сибига диверсия война в Украине железная дорога
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
