Сибига прокомментировал диверсию в Польше

В МИД отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше
Украина выразила солидарность с Польшей. Это произошло после инцидента на железных дорогах, который квалифицируют как акт саботажа.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х в понедельник, 17 ноября.
Сибига о диверсии в Польше
Андрей Сибига подчеркнул готовность оказать помощь в расследовании, если польская сторона ее запросит.
"Наша солидарность с дружественной Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят", — отметил Сибига.
Он не исключил, что происшествие могло быть очередной гибридной атакой со стороны России, направленной на проверку реакции партнеров. По его словам, в случае подтверждения такого сценария, ответ должен быть решительным.
Напомним, что 17 ноября на одной из ключевых железнодорожных магистралей Польши, соединяющей Варшаву и Люблин и важной для доставки гуманитарной и военной помощи Украине, произошел умышленный подрыв пути.
Кроме того, 17 ноября на Днепропетровщине изменено движение поездов из-за боевых действий.
