Сибіга прокоментував диверсію у Польщі

Андрій Сибіга. Фото: lb.ua

Україна висловила солідарність із Польщею. Це сталося після інциденту на залізницях, який кваліфікують як акт саботажу.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х у понеділок, 17 листопада.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга про диверсію у Польщі

Андрій Сибіга підкреслив готовність надати допомогу у розслідуванні, якщо польська сторона її запросить.

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять", — зазначив Сибіга.

Він не виключив, що подія могла бути черговою гібридною атакою з боку Росії, спрямованою на перевірку реакції партнерів. За його словами, у разі підтвердження такого сценарію, відповідь має бути рішучою.

Нагадаємо, що 17 листопада на одній із ключових залізничних магістралей Польщі, що з’єднує Варшаву та Люблін та є важливою для доставки гуманітарної та військової допомоги Україні, стався умисний підрив колії.

Крім того, 17 листопада на Дніпропетровщині змінено рух поїздів через бойові дії.