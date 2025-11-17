Відео
Головна Новини дня У МЗС відреагували на диверсію на залізниці у Польщі

У МЗС відреагували на диверсію на залізниці у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 18:02
Оновлено: 18:38
Сибіга прокоментував диверсію у Польщі
Андрій Сибіга. Фото: lb.ua

Україна висловила солідарність із Польщею. Це сталося після інциденту на залізницях, який кваліфікують як акт саботажу.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:
У МЗС відреагували на диверсію на залізниці у Польщі - фото 1
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга про диверсію у Польщі

Андрій Сибіга підкреслив готовність надати допомогу у розслідуванні, якщо польська сторона її запросить.

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акта саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять", — зазначив Сибіга.

Він не виключив, що подія могла бути черговою гібридною атакою з боку Росії, спрямованою на перевірку реакції партнерів. За його словами, у разі підтвердження такого сценарію, відповідь має бути рішучою.

Нагадаємо, що 17 листопада на одній із ключових залізничних магістралей Польщі, що з’єднує Варшаву та Люблін та є важливою для доставки гуманітарної та військової допомоги Україні, стався умисний підрив колії. 

Крім того, 17 листопада на Дніпропетровщині змінено рух поїздів через бойові дії.

Польща Андрій Сибіга диверсія війна в Україні залізниця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
