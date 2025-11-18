Відео
Головна Новини дня Диверсія на залізниці у Польщі — Туск назвав винних у підриві

Диверсія на залізниці у Польщі — Туск назвав винних у підриві

Дата публікації: 18 листопада 2025 15:17
Оновлено: 15:17
Диверсія на залізниці у Польщі — кого звинувачують у підриві
Дональд Туск на місці диверсії. Фото: Reuters

У Польщі заявили про причетність громадян України до диверсії на залізниці. Водночас сліди атаки вказують на причетність до цього російських спецслужб.

Про це повідомляє onet.pl.

Читайте також:

Туск назвав причетних до диверсії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після термінового засідання урядового Комітету з питань нацбезпеки заявив, що до двох диверсій на залізничній інфраструктурі причетні громадяни України, які "тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами".

За його словами, встановлено особи двох підозрюваних. Один з них громадянин України, засуджений у Львові за диверсії, а другий — мешканець Донбасу, який прибув до Польщі з білоруського боку напередодні атак. Після підривів вони втекли назад до Білорусі.

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що всі наявні дані вказують на причетність Росії.

За його словами, це — частина широкої гібридної кампанії, що охоплює кібератаки, підпали, спроби дестабілізації та удари по критичній інфраструктурі по всій Європі. Він наголосив, що мета — залякати суспільство та посіяти розбрат усередині країн і між союзниками.

"Лише коли злочинців спіймають, ми матимемо абсолютну впевненість, але, аналізуючи всі події, що відбуваються в Польщі та Європі, всі сліди ведуть на схід до Росії. Це частина гібридної війни, яку вони ведуть проти НАТО, проти Європи, проти нас — щоб сіяти заворушення, сіяти страх", — сказав Косіняк-Камиш.

Диверсія на залізниці у Польщі — що відомо

Підрив на польській залізниці стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда виявив пошкоджену ділянку колії неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.

Інцидент трапився на важливій залізничній магістралі, що сполучає Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ та слугує ключовим маршрутом для поїздів у напрямку Любліна, Хелма та далі — до України.

Польські спецслужби виявили, що вибухівку привели в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону, а SIM-карти були куплені за документами конкретної особи, хоча вона не обов'язково є виконавцем.

Раніше в МЗС України відреагували на підрив залізниці у Польщі.

Нагадаємо, в УЗ пояснили, чому Росія завдає прицільних ударів по залізниці.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
