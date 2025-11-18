Диверсія на залізниці у Польщі — кого звинувачують у підриві

Диверсія на залізниці у Польщі — Туск назвав винних у підриві
У Польщі заявили про причетність громадян України до диверсії на залізниці. Водночас сліди атаки вказують на причетність до цього російських спецслужб.
Про це повідомляє onet.pl.
Туск назвав причетних до диверсії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після термінового засідання урядового Комітету з питань нацбезпеки заявив, що до двох диверсій на залізничній інфраструктурі причетні громадяни України, які "тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами".
За його словами, встановлено особи двох підозрюваних. Один з них громадянин України, засуджений у Львові за диверсії, а другий — мешканець Донбасу, який прибув до Польщі з білоруського боку напередодні атак. Після підривів вони втекли назад до Білорусі.
Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що всі наявні дані вказують на причетність Росії.
За його словами, це — частина широкої гібридної кампанії, що охоплює кібератаки, підпали, спроби дестабілізації та удари по критичній інфраструктурі по всій Європі. Він наголосив, що мета — залякати суспільство та посіяти розбрат усередині країн і між союзниками.
"Лише коли злочинців спіймають, ми матимемо абсолютну впевненість, але, аналізуючи всі події, що відбуваються в Польщі та Європі, всі сліди ведуть на схід до Росії. Це частина гібридної війни, яку вони ведуть проти НАТО, проти Європи, проти нас — щоб сіяти заворушення, сіяти страх", — сказав Косіняк-Камиш.
Диверсія на залізниці у Польщі — що відомо
Підрив на польській залізниці стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда виявив пошкоджену ділянку колії неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.
Інцидент трапився на важливій залізничній магістралі, що сполучає Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ та слугує ключовим маршрутом для поїздів у напрямку Любліна, Хелма та далі — до України.
Польські спецслужби виявили, що вибухівку привели в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону, а SIM-карти були куплені за документами конкретної особи, хоча вона не обов'язково є виконавцем.
Раніше в МЗС України відреагували на підрив залізниці у Польщі.
Нагадаємо, в УЗ пояснили, чому Росія завдає прицільних ударів по залізниці.
