Відео

Чому РФ прицільно б'є по залізниці — в УЗ розкрили мотиви атак

Чому РФ прицільно б’є по залізниці — в УЗ розкрили мотиви атак

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 21:41
Оновлено: 21:41
В Укрзалізниці пояснили, чому РФ атакує залізницю
Поїзд "Укрзалізниці". Ілюстративне фото: "УЗ"/Facebook

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський назвав мету ударів російських окупантів по тягових підстанціях в напрямку Одеської області. Крім того, він назвав кількість атак РФ на українську залізницю від початку цього року.

Про все це Олександр Перцовський розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Очільник "УЗ" про удари РФ по українській залізниці

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів, що Росія цілеспрямовано б’є по тягових підстанціях на напрямку Одещини, намагаючись зупинити логістику до портів і заблокувати експорт.

За його даними, від початку 2025 року окупанти атакували українську залізницю понад 800 разів, однак рух вдається зберігати навіть на найскладніших ділянках.

"РФ прицільно б'є по тягових підстанціях в напрямку Одещини, щоб зупинити логістику до портів, завадити експорту. Від початку року ворог більш ніж 800 разів бив по залізниці, зокрема, по рухомому складу", — поінформував глава "УЗ.

Водночас він додав, що найскладніші напрямки також на сході — там окупанти намагаються перервати логістику з Донбасом, але залізниця забезпечує комбіновані маршрути (курсують поїзди та автобуси), що дозволяє людям з пересадками доїхати до Краматорська та Слов’янська.

За інформацією Перцовського, на півночі потерпають Сумщина й Чернігівщина — росіяни б'ють по мостах, щоб ізолювати Шостку та Конотоп від залізничного сполучення.

"Попри це, залізниця зберігає рух, а вокзали у низці міст працюють як фортеці незламності", — наголосив очільник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 17 листопада на Дніпропетровщині через атаки росіян частина поїздів тимчасово припинила рух.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, навіщо російські війська атакують українську залізницю.

Укрзалізниця обстріли війна в Україні залізниця Росія руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
