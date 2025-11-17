Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему РФ бьет по железной дороге — в УЗ раскрыли мотивы атак

Почему РФ бьет по железной дороге — в УЗ раскрыли мотивы атак

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 21:41
обновлено: 22:09
В Укрзализныце объяснили, почему РФ атакует железную дорогу
Поезд "Укрзализныци". Иллюстративное фото: "УЗ"/Facebook

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский назвал цель ударов российских оккупантов по тяговым подстанциям в направлении Одесской области. Кроме того, он назвал количество атак РФ на украинскую железную дорогу с начала этого года.

Обо всем этом Александр Перцовский рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Глава "УЗ" об ударах РФ по украинской железной дороге

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский рассказал, что Россия целенаправленно бьет по тяговым подстанциям на направлении Одесской области, пытаясь остановить логистику к портам и заблокировать экспорт.

По его данным, с начала 2025 года оккупанты атаковали украинскую железную дорогу более 800 раз, однако движение удается сохранять даже на самых сложных участках.

"РФ прицельно бьет по тяговым подстанциям в направлении Одесской области, чтобы остановить логистику к портам, помешать экспорту. С начала года враг более 800 раз бил по железной дороге, в частности по подвижному составу", — проинформировал глава УЗ.

В то же время он добавил, что самые сложные направления также на востоке — там оккупанты пытаются прервать логистику с Донбассом, но железная дорога обеспечивает комбинированные маршруты (курсируют поезда и автобусы), что позволяет людям с пересадками доехать до Краматорска и Славянска.

По информации Перцовского, на севере страдают Сумщина и Черниговщина — россияне бьют по мостам, чтобы изолировать Шостку и Конотоп от железнодорожного сообщения.

"Несмотря на это, железная дорога сохраняет движение, а вокзалы в ряде городов работают как крепости несокрушимости", — подчеркнул глава "Укрзализныци".

Напомним, что 17 ноября на Днепропетровщине из-за атаки россиян часть поездов временно прекратила движение.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, зачем российские войска атакуют украинскую железную дорогу.

Укрзализныця обстрелы война в Украине железная дорога Россия разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации