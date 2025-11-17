В Укрзализныце объяснили, почему РФ атакует железную дорогу

Почему РФ бьет по железной дороге — в УЗ раскрыли мотивы атак
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский назвал цель ударов российских оккупантов по тяговым подстанциям в направлении Одесской области. Кроме того, он назвал количество атак РФ на украинскую железную дорогу с начала этого года.
Обо всем этом Александр Перцовский рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 17 ноября.
Глава "УЗ" об ударах РФ по украинской железной дороге
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский рассказал, что Россия целенаправленно бьет по тяговым подстанциям на направлении Одесской области, пытаясь остановить логистику к портам и заблокировать экспорт.
По его данным, с начала 2025 года оккупанты атаковали украинскую железную дорогу более 800 раз, однако движение удается сохранять даже на самых сложных участках.
"РФ прицельно бьет по тяговым подстанциям в направлении Одесской области, чтобы остановить логистику к портам, помешать экспорту. С начала года враг более 800 раз бил по железной дороге, в частности по подвижному составу", — проинформировал глава УЗ.
В то же время он добавил, что самые сложные направления также на востоке — там оккупанты пытаются прервать логистику с Донбассом, но железная дорога обеспечивает комбинированные маршруты (курсируют поезда и автобусы), что позволяет людям с пересадками доехать до Краматорска и Славянска.
По информации Перцовского, на севере страдают Сумщина и Черниговщина — россияне бьют по мостам, чтобы изолировать Шостку и Конотоп от железнодорожного сообщения.
"Несмотря на это, железная дорога сохраняет движение, а вокзалы в ряде городов работают как крепости несокрушимости", — подчеркнул глава "Укрзализныци".
Напомним, что 17 ноября на Днепропетровщине из-за атаки россиян часть поездов временно прекратила движение.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, зачем российские войска атакуют украинскую железную дорогу.
