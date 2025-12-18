Дональд Туск сообщил о переломном моменте в отношении активов России

Туск заявил о "переломном моменте" в отношении активов РФ
Среди стран ЕС достигнут "переломный момент" в вопросе предоставления Украине финансовой помощи из замороженных российских активов. Однако работа над техническими деталями еще продолжается.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе в четверг, 18 декабря.
Туск о решении по активам РФ
Премьер Польши отметил, что в деле финансовой помощи для Украины из замороженных российских активов среди стран ЕС в Брюсселе достигнут "переломный момент", но продолжается работа над техническими вопросами.
"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины.
Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", — подчеркнул Туск.
В то же время он отметил, что среди европейских лидеров еще продолжалась дискуссия.
По его словам, все идет к предоставлению Украине репарационного займа на базе российских замороженных активов.
Ранее Туск сделал важное заявление относительно репарационного кредита для Украины.
В свою очередь Зеленский заявил, что большинство лидеров поддерживают репарационный заем для Украины.
Читайте Новини.LIVE!