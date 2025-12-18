Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Большинство лидеров поддерживают репарационный заем — Зеленский

Большинство лидеров поддерживают репарационный заем — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:48
Зеленский заявил, что большинство лидеров поддерживают репарационный заем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в безотлагательном финансовом реагировании из-за ожидаемого дефицита в 45-50 миллиардов гривен. Он отметил, что большинство международных лидеров поддерживают репарационный заем, тогда как другие предлагают альтернативные инструменты.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Зеленский о репарационном займе

"Большинство лидеров поддерживают репарационный заем. Есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу вам сказать за лидеров, чем закончится сегодняшний день или следующий. Но в одном, мне кажется, мы едины — в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа относительно финансовых возможностей на следующий год", — объяснил Зеленский.

В то же время он отметил, что это угроза для нашего государства. По его прогнозам, дефицит точно составит 45-50 миллиардов долларов.

Недавно Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 210 млрд евро российских активов.

Ранее президент сообщил, что сейчас рассматриваются два пути развития событий по замороженным активам РФ.

Владимир Зеленский финансовая помощь активы ЕС война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
