Зеленский заявил, что большинство лидеров поддерживают репарационный заем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в безотлагательном финансовом реагировании из-за ожидаемого дефицита в 45-50 миллиардов гривен. Он отметил, что большинство международных лидеров поддерживают репарационный заем, тогда как другие предлагают альтернативные инструменты.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о репарационном займе

"Большинство лидеров поддерживают репарационный заем. Есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу вам сказать за лидеров, чем закончится сегодняшний день или следующий. Но в одном, мне кажется, мы едины — в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа относительно финансовых возможностей на следующий год", — объяснил Зеленский.

В то же время он отметил, что это угроза для нашего государства. По его прогнозам, дефицит точно составит 45-50 миллиардов долларов.

Недавно Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 210 млрд евро российских активов.

Ранее президент сообщил, что сейчас рассматриваются два пути развития событий по замороженным активам РФ.