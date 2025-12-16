Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина рассчитывает получить 210 млрд активов РФ — Зеленский

Украина рассчитывает получить 210 млрд активов РФ — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:00
Зеленский сделал важное заявление относительно использования активов РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на использование замороженных активов РФ на сумму 210 млрд евро.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Гааге во вторник, 16 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о замороженных активах РФ

Отвечая на вопрос о возможном ослаблении переговорной позиции Украины, президент признал, что ситуация остается сложной, в частности из-за финансовых вызовов и дискуссии вокруг использования замороженных российских активов.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить 40-45 млрд евро в 2026 году, а в целом - около 210 млрд евро на восстановление. В то же время он отметил, что реальные масштабы разрушений втрое больше, поэтому этой суммы будет недостаточно - но это важный следующий шаг.

Президент отметил, что транши из замороженных активов нужны уже сейчас для срочных нужд, в частности производства и закупки оружия, в том числе систем ПВО в США.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Гаага активы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации