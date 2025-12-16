Зеленский сделал важное заявление относительно использования активов РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на использование замороженных активов РФ на сумму 210 млрд евро.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Гааге во вторник, 16 декабря.

Зеленский о замороженных активах РФ

Отвечая на вопрос о возможном ослаблении переговорной позиции Украины, президент признал, что ситуация остается сложной, в частности из-за финансовых вызовов и дискуссии вокруг использования замороженных российских активов.



По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить 40-45 млрд евро в 2026 году, а в целом - около 210 млрд евро на восстановление. В то же время он отметил, что реальные масштабы разрушений втрое больше, поэтому этой суммы будет недостаточно - но это важный следующий шаг.



Президент отметил, что транши из замороженных активов нужны уже сейчас для срочных нужд, в частности производства и закупки оружия, в том числе систем ПВО в США.

