Зеленский очертил два варианта развития событий с деньгами РФ если война прекратится и если продолжится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Замороженные деньги РФ в Европе и их выделение на восстановление Украины — является гарантией безопасности. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас есть два варианта развития событий в этом аспекте.

О них Зеленский сообщил журналистам, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Два плана относительно денег РФ

По словам украинского президента, сейчас рассматривается два возможных пути развития событий в отношении замороженных активов Кремля. Есть планы А и Б.

план А — окончание войны. В этом случае полученные средства и транши будут направляться на восстановление и реконструкцию Украины. Это будет масштабное вливание в экономику и инфраструктуру государства;

план Б — продолжение агрессии оккупантов РФ. Если будет так, то Украина рассчитывает на 40-45 млрд евро финансовой помощи ежегодно. Эти деньги пойдут на ВСУ, оборонный сектор и безопасность.

Зеленский добавил, что если будут вопросы по репарационному займу, то Украина рассчитывает на альтернативные пути, но они будут сложнее, и этот вопрос обсуждается с руководством ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Это, по словам украинского лидера, один из самых сложных вопросов в переговорах.

Также Зеленский сообщил о сути пяти пунктов мирного плана, которые удалось проработать в Берлине. Речь о гарантиях безопасности, деньги для переселенцев и семей погибших героев Украины.