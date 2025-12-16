Відео
Головна Новини дня Є два плани щодо грошей РФ — Зеленський про репарації з агресора

Є два плани щодо грошей РФ — Зеленський про репарації з агресора

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 02:08
Зеленський окреслив два варіанти розвитку подій з грошима РФ якщо війна припиниться і якщо продовжиться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Заморожені гроші РФ у Європі і їхнє виділення на відновлення України — є гарантією безпеки. За словами президента Володимира Зеленського, зараз є два варіанти розвитку подій в цьому аспекті.

Про них Зеленський повідомив журналістів, передають Новини.LIVE.

Два плани щодо грошей РФ

За словами українського президента, зараз розглядається два можливих шляхи розвитку подій щодо заморожених активів Кремля. Є плани А і Б.

  • план А — закінчення війни. В цьому випадку отримані кошти та транші спрямовуватимуться на відбудову та відновлення України. Це буде масштабне вливання в економіку та інфраструктуру держави;
  • план Б — продовження агресії окупантів РФ. Якщо буде так, то  Україна розраховує на 40–45 млрд євро фінансової допомоги щороку. Ці гроші підуть на ЗСУ, оборонний сектор та безпеку.

Зеленський додав, що якщо будуть питання з репараційної позики, то Україна розраховує на альтернативні шляхи, але вони будуть складніші, і це питання обговорюється з керівництвом ЄС.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах. 

Також Зеленський повідомив про суть п'яти пунктів мирного плану, які вдалось пропрацювати у Берліні. Мова про гарантії безпеки, гроші для переселенців та родин загиблих героїв України. 

Володимир Зеленський росія переговори активи війна в Україні репарації
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
