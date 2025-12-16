Відео
П'ять пунктів Зеленського — про що домовився із США у Берліні

П'ять пунктів Зеленського — про що домовився із США у Берліні

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 01:11
США готові надати Україні гарантії безпеки та є домовленості щодо допомоги з відновлення України — заява Зеленського
Президент США Трамп та президент України Зеленський. Фото: Reuters

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі між Україною, ЄС та США у Німеччині. Мова йшла про аналог "5 статті" гарантій, відновлення України, переселенців та виплати загиблим героям України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що Зеленському вдалось домовитись у Берліні

Український президент наголосив, що американці хочуть швидкого завершення війни, а для України важлива якість в цій швидкості. Зеленський заявив, що за результатами перемовин у Німеччині Україна  розраховує на п'ять документів.

  • гарантії безпеки: аналог "5 статті" НАТО, що буде підтверджено Конгресом США і про це вже вдалось домовитись;
  • відновлення України: мова про створення спеціального фонду для відбудови української держави;
  • допомога житлом переселенців: виділення грошей на житло для людей, які його втратили через агресію РФ. "Я думаю, десь ми нарахуємо біля 78 мільярдів. І ми підняли це питання. Важливо, що американці сприймають це", — зазначив Зеленський.
  • виплати родинам, які втратили героя. Зеленський вважає, що будь-який воїн, який загинув на війні, це український герой і треба нести не тільки моральну, але й фінансову відповідальність за підтримку родини полеглого. Це потребує фінансової допомоги від союзників України;
  • відновлення інфраструктури: мова про гроші для відновлення енергетики, шкіл, університети тощо.

"Я дуже радий, що ми змогли об'єднати США і Європу, працюючи над цими документами. Подивимось на результат, але такий крок зроблено. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимось ближче до кінцевого варіанту документів. Ми зустрінемось з Трампом", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше український президент повідомив, що з мирного плану вдалось вилучити пункти, які були деструктивними для України. 

А президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже втратила свої території. Проте зараз США працює з європейцями над надійними гарантіями безпеки України.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
